Μία γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών αναζητά η ΕΛ.ΑΣ., την οποία κατήγγειλε ένας 43χρονος από τη Γλυφάδα ότι τον νάρκωσε και τον λήστεψε εντός της οικίας του στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος συνομιλούσε μαζί της σε διαδικτυακή εφαρμογή και τελικά συμφώνησαν να πάει στο σπίτι του για να το καθαρίσει. Όπως κατήγγειλε ο 43χρονος, αργά το απόγευμα της 12ης Σεπτεμβρίου η γυναίκα πήγε σπίτι του κι άρχισε να κάνει δουλειές, με τον ίδιο να δειπνεί και να πίνει ένα ποτήρι κρασί.

Λίγο αργότερα όμως, όπως υποστήριξε, ένιωσε αδιαθεσία και ξάπλωσε, με την άγνωστη γυναίκα να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έπεσε για ύπνο και να του αρπάζει περίπου 300 ευρώ σε μετρητά και 3 κινητά τηλέφωνα και να γίνεται καπνός.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας για νοσηλεία, ενώ το Τ.Α. Γλυφάδας αναζητεί τη δράστιδα με βάση την καταγγελία.