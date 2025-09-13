Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Πλατεία Συντάγματος σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 13 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 29χρονος και μια 30χρονη από το Ισραήλ συνεπλάκησαν με τρείς Παλαιστίνιους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 29χρονου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Απογευματινές ώρες σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη, σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ 5 αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29χρονος άνδρας) και 3 άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.

Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.