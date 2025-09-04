Αστυνομικοί της Κοζάνης εξιχνίασαν υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος 65χρονου κατοίκου της πόλης.

Το θύμα κατήγγειλε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου άγνωστο άτομο απέκτησε παράνομα πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό και πραγματοποίησε αγορές και μεταφορές χρημάτων μέσω διαδικτύου, ύψους 6.257 ευρώ.

Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι έγιναν συνολικά 14 εμβάσματα σε τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς. Δύο από αυτούς ανήκαν σε 38χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Η προανάκριση ολοκληρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και η υπόθεση διαβιβάζεται στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.