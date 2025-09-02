Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όταν πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό την Τουρκία υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση λόγω επεισοδίου με επιβάτη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 35χρονο αλλοδαπό, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της πτήσης επέδειξε επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε σε 41χρονο συνεπιβάτη του. Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στην καμπίνα και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (02/09).

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.