Στο «Θριάσιο» νοσοκομείο παραμένει ο 61χρονος αρτοποιός που ξυλοκοπήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης από αδίστακτους ληστές, που φαίνεται ότι τον είχαν παρακολουθήσει, τον πλησίασαν και του επιτέθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών της αποτρόπαιας πράξης, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί αξιοποιούν το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο εξετάζεται καρέ-καρέ, προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη των υπόπτων και να ρίξουν φως στην υπόθεση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

«Με χτυπούσαν για 40 λεπτά»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος εχθές από το νοσοκομείο, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 5:00 το πρωί, την ώρα που έβγαινε από τον ξυλόφουρνο για να πάρει ξύλα.

«Μου τρύπησαν έναν πνεύμονα και μου έβγαλαν τον ώμο. Με πατούσαν, με χτυπούσαν… Ήταν μέσα περίπου 40 λεπτά», περιγράφει με δυσκολία ο 61χρονος, προσθέτοντας πως οι ληστές μιλούσαν ελληνικά και φαινόταν να γνώριζαν καλά τις κινήσεις του.

Μη βρίσκοντας χρήματα στον φούρνο, οι δράστες τον ανάγκασαν -υπό την απειλή όπλου- να τους οδηγήσει στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται δίπλα. Εκεί του αφαίρεσαν 600 ευρώ, δύο τραπεζικές κάρτες και ό,τι πολύτιμο βρήκαν, ενώ συνέχισαν να τον χτυπούν αλύπητα, ακόμη και όταν τους είχε παραδώσει όλα τα υπάρχοντά του.

«Τα ανακάτεψαν όλα. Τους έδωσε ό,τι είχε. Δεν είχε κάτι άλλο, αλλά αυτοί δεν σταματούσαν. Τον χτυπούσαν με μανία, με θυμό», είχε δηλώσει συγκλονισμένη η υπάλληλος του καταστήματος στο Mega.