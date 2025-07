Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό του λιμανιού της Σύρου για Ισραηλινούς τουρίστες από διαδηλωτές που διαδήλωναν υπέρ της Παλαιστίνης, μια νέα καταγγελία βλέπει το φως αυτή τη φορά στη Ρόδο.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ομάδα Ισραηλινών δέχτηκε επίθεση έξω από νυχτερινό μαγαζί της Ρόδου.

“We’ve never been that afraid. We just wanted to enjoy a night out — and suddenly people with knives were running at us.”



A group of Israeli teens were chased and beaten in Rhodes by a knife-wielding pro-Palestinian mob.



Last night, a group of 17-year-old Israelis went out to a…