Υπερσύγχρονο Κέντρο Αντιμετώπισης Υγειονομικών Κινδύνων δημιουργεί η κυβέρνηση

Κέντρο Αντιμετώπισης Υγειονομικών Κινδύνων ετοιμάζεται να στήσει σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast η κυβέρνηση τους προσεχείς μήνες ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα τις όποιες κρίσεις προκύπτουν.

Θα πρόκειται επί της ουσίας για έναν νέο οργανισμό που θα αποτελεί παρακλάδι της υπάρχουσας Πολιτικής Προστασίας και θα εδρεύσει στο κτίριο «Φάρος», επί της λεωφόρου Κηφισίας, εκεί δηλαδή που εδρεύει και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και προβαίνει στις ανακοινώσεις ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, όποτε δεν πηγαίνει στο κτίριο του υπουργείου Υγείας.

Πώς θα στελεχωθεί

Εάν όλα πάνε καλά, το νέο Κέντρο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει και πλήρως στελεχωμένο με το κατάλληλο προσωπικό, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει από τροπικές ασθένειες που μπορεί να έρθουν στη χώρα μας μέσω των κουνουπιών από την Αφρική μέχρι τρομοκρατικές επιθέσεις με βιολογικά όπλα.

Καταρχάς το νέο Κέντρο Αντιμετώπισης Υγειονομικών Κινδύνων θα στελεχωθεί με τα 190 στελέχη που απασχολούνται σήμερα ως ιχνηλάτες στη μάχη κατά του κορονοϊού.

Οι υπόλοιποι θα προστεθούν στα πρώτα βήματα μέσω αποσπάσεων από άλλες υπηρεσίες που υπάρχει πλεονάζον προσωπικό και όσοι επιπλέον απαιτηθούν να τοποθετηθούν κατόπιν δημόσιας προκήρυξης νέων θέσεων.

Με ποιους θα συνεργάζεται

Ο νέος οργανισμός θα έχει απευθείας συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας αλλά και με τα ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας, τα ακαδημαϊκά προγράμματα και τους φορείς τους, την επιστημονική κοινότητα καθώς και με αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) που εδρεύει στη Σουηδία, η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Directorate General for Health and Food Safety (DG SANTE) και το τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Κομισιόν (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - DG ECHO).

Νέα Κέντρα στα σκαριά

Παράλληλα η κυβέρνηση προγραμματίζει να δημιουργήσει στο ίδιο χρονικό διάστημα και στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, ένα Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, ένα Κέντρο Ελέγχου Κρίσεων Υποδομών που θα αφορά τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τις εθνικές οδούς, ένα Κέντρο Ευαίσθητων Υποδομών ώστε να αντιμετωπίζονται καταστροφές ή δολιοφθορές στα δίκτυα του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ ή του φυσικού αερίου και ένα Κέντρο Ενημέρωσης και Διαχείρισης Κρίσεων με διακριτό θάλαμο για κάθε αρμόδιο υπουργείο.