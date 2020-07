Σε διαρκή συντονισμό Ελλάδας – Κύπρου συμφώνησαν Δένδιας και Χριστοδουλίδης

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις τουρκικές ενέργειες και τον διαρκή συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου, σύμφωνα με αναρτήσεις του κ. Δένδια και του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Ι spoke by phone to #Cyprus FM @Christodulides. Situation in #EasternMediterranean, turkish actions in focus, 🇬🇷🇨🇾 close coordination. pic.twitter.com/weXOVGJoP2

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 28, 2020