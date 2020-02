Τζέφρι Πάιατ: Ηγετικός ο ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια

Ιδιαίτερα ευγνώμων για τη σημερινή συνάντησή του με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, συζητήθηκε ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της εποικοδομητικής στάσης της για την ενσωμάτωση της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας στην ΕΕ, και τον όλο και σημαντικότερο ρόλο που έχει η Ελλάδα στην ΕΕ μετά τον Brexit.

Ο Τζέφρι Πάιατ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, «αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα επιτυχημένη πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ». Περαιτέρω, όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, επισήμανε τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως σε μία περίοδο που έχουν αναδυθεί αρκετοί παράγοντες αστάθειας. Αναφέρθηκε, τέλος, στο έντονο ενδιαφέρον αμερικανικών επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Very much appreciated meeting with Alternate Minister @MVarvitsiotis today to discuss Greece’s leadership role in the Balkans, including its constructive stance on EU integration for North Macedonia and Albania, & the increasingly important role Greece has in the EU after Brexit. pic.twitter.com/dU0uRFJYn7

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) February 6, 2020