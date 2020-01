Συνάντηση Πάιατ-Πλακιωτάκη σε «εξαιρετικό» κλίμα

Με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άνδρες επιβεβαίωσαν τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ναυτιλίας ενώ συζήτησαν και για την προοπτική του λιμένα της Αλεξανδρούπολης.

«Εξαιρετική συζήτηση με τον υπουργό κ. Πλακιωτάκη σχετικά με την ισχυρή διμερή συνεργασία μας στον τομέα της ναυτιλίας, τον διαγωνισμό για την ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, καθιστώντας το κέντρο μεταφορών που παρέχει ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή και μεταφέροντας την επιτυχία της ONEX στα ναυπηγεία της Σύρου στην Ελευσίνα» αναφέρει ο αμερικανός πρέσβης σε ανάρτησή του στο twitter» σχετικά με την συνάντηση.

Excellent conversation w/ Minister @G_Plakiotakis on our strong bilateral cooperation in shipping, the tender for development at #Alexandroupoli port, making it a transportation hub providing energy security for the region & on bringing @ONEXShipyards #Syros success to #Elefsina. pic.twitter.com/eNyfRmHp0k

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 23, 2020