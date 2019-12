Λιβύη: Τι συζήτησε με τον στρατάρχη Χαφτάρ ο Νίκος Δένδιας

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έφτασε σήμερα το πρωί στη Βεγγάζη της Λιβύης, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Λιβυκού εθνικού στρατού, στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του Νίκου Δένδια στη Λιβύη:

Στη συνάντηση παρεβρέθη και ο ειδικός απεσταλμένος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για τη Λιβύη, πρέσβυς Χριστόδουλος Λάζαρης. Πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Aguilah Saleh Eissa, στην Αθήνα στις 12 Δεκεμβρίου, καθώς και επακόλουθης σχετικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών με τον τελευταίο.

Abdullah al-Thani PM of the Libyan Interim Government receives foreign minister of Greece Nikos Dendias in #Benghazi pic.twitter.com/OdkrQtAKYR

