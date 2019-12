Πάιατ: Άψογη η συνεργασία μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Επίσκεψη στην 110 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Λαρίσης, πραγματοποίησε σήμερα ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Από την θεσσαλικό κάμπο, ο η. Πάιατ έστειλε μήνυμα άψογης συνεργασίας μεταξύ των αμερικανικών και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της οποίας διασφαλίζεται «η βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρέσβης θα έχει σήμερα το απόγευμα συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Many thanks to our @HQUSAFEPA crew here in Larissa, who work closely with their @Hellenic_MOD colleagues every day to advance regional security and keep us safe. pic.twitter.com/GvP5n6SWg5

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) December 10, 2019