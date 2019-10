Στην Αθήνα έφτασε ο Μάικ Πομπέο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς έφτασε γύρω στις 20:00 στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», προερχόμενος από την Αχρίδα.

Τον κ. Πομπέο υποδέχθηκε ο Έλληνας ομόλογός του Νίκος Δένδιας.

Αύριο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έχει προγραμματισμένες επαφές με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, καθώς και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

