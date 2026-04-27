Βέλη κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, επιμένοντας στη γραμμή του απόλυτου σεβασμού στη Δικαιοσύνη

΄«Έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη και αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφασή της. Ο κ. Τζαβέλλας ο οποίος δεν ήταν ένας διορισμένος από την κυβέρνηση αλλά μια υπόδειξη της δικαιοσύνης προς το υπουργικό συμβούλιο. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και είναι επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων. Αυτές που μας αρέσουν και αποθεώνουμε. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δώσει στο παρελθόν τέτοια δείγματα γραφής, είχε δώσει δείγματα συνέπειας και σοβαρότητας. Μπορεί να έγιναν πλέον δεύτερη φύση της δημόσιας συζήτησης τα τηλεδικαστήρια αλλά και τα πολιτικά δικαστήρια στη Βουλή από αυτόκλητους δικαστές. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί έτσι. Λειτουργεί στις δικαστικές αίθουσες και απονέμεται από δικαστικούς λειτουργούς. Υπάρχει διάκριση εξουσιών. Όταν μιλά η δικαιοσύνη ότι και να πει εμείς δεν επιτρέπεται να κάνουμε κανένα σχόλιο. Όλα αυτά τα οποία λέμε τα ερεύνησε η δικαιοσύνη και αποφάσισε», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σχολίασε την κίνηση Ανδρουλάκη για έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

«Ελπίζουμε να μην μετατραπεί για άλλη μια φορά σε αυτόκλητο κριτή της δικαιοσύνης»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο θέμα της φορολογίας.

«Δεν μειώθηκε ο φόρος για τα μερίσματα μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις αυτές μειώσαμε και την προκαταβολή φόρου ενώ στις ατομικές επιχειρήσεις στο 50%. Μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ, τον φόρο εισοδήματος, μειώσαμε πολλούς φόρους. Η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη κρίση πληθωρισμού και ακρίβειας. Αντιμετωπίζεται με πολιτικές που μεγαλώνουν την πίτα στην οικονομία μιας χώρας».

Στη συνέχεια ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις κινήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είναι και τόσο μαζικές οι μηνύσεις. Η κα Κωνσταντοπούλου επέλεξε την υποτιθέμενη εγκληματική οργάνωση να την περιορίσει ρητορικά προφορικά σε δυο στελέχη τον κ. Γεωργιάδη κι εμένα και δυο βουλευτές. Θα συνεχίσουμε να απαντάμε σε οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου και την τιμή και την παράταξη την οποία υπηρετούμε. Έχουν μεγάλη ευθύνη όσοι έκαναν ότι δεν έβλεπαν ειδικά τα τελευταία χρόνια για το “φαινόμενο Κωνσταντοπούλου”. Σε εκείνους που την γιγάντωσαν πολιτικά. Έγινε πρόεδρος της Βουλής με τις αποφάσεις Τσίπρα. Όλη αυτή η ανοχή από θεσμικούς παράγοντες για να την εκμεταλλευθούν πολιτικά έφτασε στο σημείο υπαλλήλους όπως της Επιθεώρησης Εργασίας να είναι σε αυτό το σημείο. Μην απορούμε τώρα διάφοροι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανοχής».