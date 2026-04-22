Για τα μέτρα που θα ανακοινώσει σήμερα το μεσημέρι η κυβέρνηση, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η κεντρική κατεύθυνση της κυβέρνησης όπως περιγράφηκε στη ΔΕΘ είναι μόνιμα μέτρα και ανακούφιση της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη. Τώρα θα ανακοινωθούν και μόνιμα μέτρα και έκτακτα. Θα υπάρχουν αρκετά και ενδιαφέροντα μέτρα. Ουσιαστικά σήμερα θα ειπωθεί ότι υπάρχουν κάποια παραπάνω έσοδα τα οποία θα μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς που τα έχουν στερηθεί», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Για να μπορείς να δώσεις στην κοινωνία αυτά που έχει στερηθεί πρέπει να έχεις έσοδα, η κυβέρνηση όμως καταφέρνει με λιγότερους φόρους να έχει περισσότερα έσοδα» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς αν θα έχουμε νέες μειώσεις φόρων, ο κ Μαρινάκης, τόνισε ότι θα δοθεί έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε τη συνέχεια των όσων ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το 2025. Εμείς τι κάνουμε; Είμαστε καθαροί. Μεγαλώνουμε την πίτα, ενώ μειώνουμε τους φόρους μεγαλώνουμε τα έσοδα και τα παραπάνω τα επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο, δεν πανηγυρίζουμε, ξέρουμε ότι χρειάζονται παραπάνω. Αλλά αυτός είναι ένας τρόπος που έχει αρχή μέση και τέλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast, το ποσό που θα διανεμηθεί φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για μόνιμα μέτρα τα οποία κατά κύριο λόγο θα απευθύνονται στους πιο αδύναμους πολίτες και μάλιστα με διεύρυνση των κριτηρίων. Δηλαδή, θα αφορούν περισσότερους.

Κατ’ αρχάς, αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση υφιστάμενων μέτρων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Σε αυτά περιλαμβάνεται η επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο diesel απευθείας στην αντλία, καθώς και η επιδότηση κατά 15% στα λιπάσματα, μέτρο που αφορά άμεσα τον αγροτικό κόσμο.

Ο δημοσιονομικός χώρος που έχει δημιουργηθεί θα οδηγήσει στη χορήγηση επιδόματος ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, επιπλέον εκείνου που χορηγήθηκε στο τέλος του 2025 και θα έχει μόνιμη μορφή.

Επίσης, δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν και μέτρα στήριξης της στέγης και κυρίως του ενοικίου.