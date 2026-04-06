Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και με βαριές εκφράσεις τοποθετήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης, εξαπολύοντας σφοδρή κριτική κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου αλλά και του πατέρα της, Νίκου Κωνσταντόπουλου. Μέσα από τις δηλώσεις του, έκανε λόγο για συμπεριφορές που, όπως υποστήριξε, υπονομεύουν τη Δικαιοσύνη και αλλοιώνουν τον ρόλο του δικηγόρου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στάση που τηρείται εντός των δικαστικών αιθουσών.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «έχουν απεκδυθεί την ιδιότητα του δικηγόρου, ζουν για τη δημοσιότητα και την τηλεοπτική προβολή. Δείχνουν απίστευτο κυνισμό στους πελάτες τους που θέλουν δικαίωση, επιτίθενται στους δικαστές και τελικά μετατρέπονται όλοι σε πιόνια στα χέρια τους».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Σεβαστίδης περιέγραψε συγκεκριμένα περιστατικά, επισημαίνοντας ότι «στην αρχή είχαν βάλει στο στόχαστρο του δικαστές της Λάρισας, τα ίδια κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου σε όποιο δικαστήριο πηγαίνει. Πέρσι στη Λαμία αφού κατήγγειλε όλους τους δικαστές για διαπλεκόμενους κάλεσε τηλεφωνικά την ώρα της συνεδρίασης την αστυνομία για να συλλάβει δικαστή και εισαγγελέα. Στην Αθήνα ζήτησε αφοπλισμό αστυνομικού που είχε τη φρούρηση της αίθουσας».

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, σημείωσε πως «διαβάσατε την ανακοίνωση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων που είναι καταπέλτης εναντίον της, θα έρθει και η σειρά των συγγενών που έχουν καταλάβει το παιχνίδι που παίζει και θα τους καταγγείλει και αυτούς. Ο σκοπός της δεν είναι να προχωρήσει η δίκη αλλά να μαζεύει ψήφους».

Αναφερόμενος σε ανάρτηση του Νίκου Πλακιά, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει ούτε μια λέξη της κυρία Κωνσταντοπούλου που να είναι αληθής. Είναι η επιτομή της χυδαιότητας σε αυτόν τον τόπο».

Παράλληλα, απάντησε και σε όσα χαρακτήρισε ως «βλακώδες σενάριο περί συναλλαγής», εξηγώντας: «τον τελευταίο μήνα ενόψει των εκλογών στην ένωση που είναι τον Μάιο έχω επισκεφθεί με συναδέλφους πάνω από 20 δικαστήρια. Στη Λάρισα στις 12:30 το μεσημέρι βρεθήκαμε οι 5 συνυποψήφιοι με όλους τους δικαστές, εκείνη την ώρα η δικαστής που δίκαζε τα βίντεο δεν ήταν παρούσα. Όταν φύγαμε 1-1,5 ώρα μετά, πληροφορηθήκαμε ότι βρέθηκε η συνάδελφος στο νοσοκομείο. Αντί η κυρία Κωνσταντοπούλου να δει τον εαυτό της στον καθρέφτη, αποσίει τις ποινές και της ρίχνει στους άλλους. Η ίδια δικαστής αφού επέστρεψε από την αναρρρωτική άδεια, ζήτησε την αποχή της. Κατάφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου να τινάξει μια δίκη στον αέρα για να κάνει το σόου της. Φταίει ο Σεβαστίδης, η πρόεδρος του δικαστηρίου ή εκείνη;».

Ο κ. Σεβαστίδης στάθηκε επίσης σε αυτό που περιέγραψε ως κλίμα φόβου στον δικαστικό χώρο, λέγοντας ότι «αυτή η τραμπούκικη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν έβρισκε αντιστάσεις μέχρι που μπήκε μπροστά η ένωσή μας. Υπάρχει γενικευμένος φόβος να μην βρεθεί κανείς στο στόχαστρό της. Για τόσους μήνες που έβριζε δικαστές που ήταν οι δικηγορικοί σύλλογοι;», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης παρέμβασης.

Επιπλέον, ανέφερε ότι «το τέρας της της ματαιοδοξίας και τους καιροσκοπισμού που λέγεται Κωνσταντοπούλου πίνει νερό γιατί κάποιοι το ποτίζουν. Πέρσι τον Μάιο διαπιστώσαμε ότι συμπεριφορές της Κωνσταντοπούλου προκαλούν μιμητές, υπάρχουν δικηγόροι που την αντιγράφουν και εξουθενώνουν τους δικαστές. Το δικαστήριο δεν έχει καμία νομική δυνατότητα απέναντι σε δικηγόρο. Δεν γίνεται να αποβάλεις δικηγόρο κάνοντας αυτός ό,τι θέλει στην αίθουσα. Δεν συζητάμε για ένταση αλλά για προπηλακισμούς και λεκτική βία, δεν γίνεται δίκη με τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει τα μέτρα να είναι άμεσα και αποτελεσματικά. Για τον δικαστή που έχει μια προβληματική συμπεριφορά υπάρχει διαδικασία άμεση που είναι η αίτηση εξαίρεσης, κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει από τη πλευρά της δική μας, πρέπει να υπομένουμε τον τραμπουκισμό της Κωνσταντοπούλου».

Κλείνοντας, έκανε αναφορά και σε προηγούμενες συγκρούσεις με τον υπουργό, τονίζοντας ότι «με τον κ. Φλωρίδη συγκρουστήκαμε πολλές φορές: για την αυστηροποίηση των ποινών, για τις ιδιωτικές φυλακές, πέρσι είχαμε κάνει διακοπές συνεδριάσεων για τον νέο κώδικα ποινικής δικονομίας, μπήκαμε μπροστά πρώτοι για την επαναφορά των δώρων στο δημόσιο».