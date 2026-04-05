Τη Μεγάλη Δευτέρα συνεχίζεται η δίκη στη Λάρισα (στο συγκρότημα «Γαιόπολις») για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις επόμενες δηλώσεις των διαδίκων για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Αυτή θα είναι η τρίτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας με την προηγούμενη να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε κλίμα έντασης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Πριν αρχίσει η δεύτερη συνεδρίαση έντονες αντιδράσεις είχε προκάλεσε ο έλεγχος εισόδου, καθώς εφαρμόστηκε καθολικός έλεγχος με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας για όλους, δηλαδή τους δικηγόρους, τους κατηγορούμενους, τους συγγενείς, καθώς και τους δημοσιογράφους.

Μάλιστα, σχετικά με αυτό το μέτρο ασφαλείας ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου «Συγγενών Θυμάτων Τεμπών», ανέφερε σε δηλώσεις του στις κάμερες: «Μας στρίμωξαν στο βάθος, τι φοβούνται; Τόση αστυνομία σε δικαστήριο είχαμε να δούμε από τη δίκη της 17 Νοέμβρη».

Παράλληλα, η Πρόεδρος του δικαστηρίου εξέδωσε διάταξη που απαγορεύει τις τηλεοπτικές κάμερες και τους φωτορεπόρτερ εντός της αίθουσας. Επίσης, επιτράπηκε η είσοδος μόνο σε 21 διαπιστευμένους δημοσιογράφους, ενώ τέθηκε υπό εξέταση το αίτημα που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για βιντεοσκόπηση της δίκης.

Πολυάριθμες εντάσεις

Υπήρξαν φραστικά επεισόδια και αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων για τις συνθήκες, υπό τις οποίες γίνεται η διεξαγωγή της δίκης, αλλά και για τους περιορισμούς που έθεσε η έδρα.

Ειδικότερα, αρχικά μεγάλη ένταση προκλήθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας μετά από τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά και της Μαρίας Καρυστιανού. Η Μαρία Καρυστιανού επιτέθηκε στην πρόεδρο του Δικαστηρίου χαρακτηρίζοντάς την ακατάλληλη και απαράδεκτη, όπως επίσης και το δικαστήριο «παρωδία».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, όταν η Πρόεδρος της έδρας έδωσε εντολή να περάσουν: «ας περάσουν οι αστυνομικοί μπροστά, ώστε να είναι καλυμμένοι οι κατηγορούμενοι». Η δικηγόρος της οικογένειας Ρούτσι απάντησε: «Από ποιον απειλούνται;», με την πρόεδρο να απαντά ότι «έχει απειληθεί και η έδρα» και να τονίζει πως «δεν θα κάνουμε διάλογο».

Η μητέρα της Μάρθης, σε έντονο ύφος, δήλωσε: «Έτσι γίνονται οι στημένες δίκες. Θα είμαι μπροστά και αν μπορείτε να μου δείξετε τον νόμο θα είμαι μπροστά στη δίκη για τον θάνατο του παιδιού μου». Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε επιπλέον πως: «Έχετε δει τέτοια δίκη ποτέ, με αστυνομικούς να φυλάνε τους συνηγόρους;», χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «φασιστική», λέγοντας «δεν θα το βουλώνουμε».

Πλακιάς σε Κωνσταντοπούλου: Μην λέτε ψέματα

Σε ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία δημοσιοποίησε βίντεο καταγγέλλοντας άσκηση βίας από αστυνομικούς σε βάρος του Πάνου Ρούτσι στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, απαντά ο Νίκος Πλακιάς. «Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρούτσι ούτε του Ρούτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι και απώθηση ναι όχι βία!!!», αναφέρει.

«Μην λέτε ψέματα δεν θα σας βγει σε καλό», γράφει ο Νίκος Πλακιάς.

Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να προσεγγίσει την Ζωή που είναι συνήγορός του και τον απωθούν.

Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι «είναι ψέματα» να ζητήσουν συγνώμη.

Η ανάρτησή του έχει ως εξής: «Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια @pl_eleftherias?

Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα;

Μην λέτε ψέματα δεν θα σας βγει σε καλό.

Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρούτσι ούτε του Ρούτσι εναντίον των αστυνομικών.

Σπρωξίματα ναι και απώθηση ναι όχι βία!!!

Όπως και ο Ρούτσι σε καμία περίπτωση δεν έκανε ψέματα ότι χτυπήθηκε ή ένιωσε αδιαθεσία. Από την ένταση και την πίεση της ημέρας εκείνη τη στιγμή πραγματικά ένιωσε αδιαθεσία».

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Προηγήθηκε ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην οποία έγραφε:

Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να με προσεγγίσει, εμένα τη συνήγορό του, και τον απωθούν.

Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι «είναι ψέματα» να ζητήσουν συγνώμη.

Τα υπόλοιπα στην κρίση σας, ως προς τη συντεταγμένη επιχείρηση να σπιλωθούν γονείς και εγώ ως συνήγορος και να δηλητηριαστούν οι σχέσεις συγγενών-συνηγόρων.

Εμείς δεν λέμε ψέματα.

Θέλουμε την αλήθεια και παλεύουμε για αυτή, με αυτοδιακινδύνευση.

Το γεγονός αυτό που βλέπετε στο βίντεο έγινε μπροστά στα μάτια των Προέδρων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στους οποίους ζήτησα μετ’ επιτάσεως να καταγγείλουν την αστυνομική βία που ασκήθηκε και αρνήθηκαν να το κάνουν. Επίσης άφησαν κάποιους για μέρες να λένε ότι «είναι ψέματα» κι ότι ο Πάνος Ρούτσι δεν υπέστη βία. Μολονότι εγώ το κατήγγειλα στο ακροατήριο και μολονότι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με αυξημένη πίεση και ταχυκαρδία.

Ο Πάνος Ρούτσι είναι γονιός και είμαι η συνήγορός του. Και θα τον προστατεύσω απέναντι στη βία. Και φυσικά θα καταγγείλω τη βία που υπέστη, όπως έκανα στο ακροατήριο και καταγράφηκε στα πρακτικά της δίκης.

Και αν αυτή τη «συμπεριφορά μου», να υπερασπίζομαι ανθρώπους και να καταγγέλλω παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, την καταγγέλλουν κάποιοι Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων, θα πρέπει να απολογηθούν στο σώμα των συναδέλφων για όσα επιτρέπουν και για όσα ηθελημένα παρασιωπούν.

Αυτές τις συνθήκες τις περιγράφουν ως… «βελτιωμένες, που επέτρεψαν την πρόοδο της δίκης».

Έτσι θα προοδεύσει λοιπόν η δίκη;

Με βία στους συγγενείς, αστυνομοκρατία στην αίθουσα, αποκλεισμό του κοινού και των ΜΜΕ, λήψη στοιχείων από συγγενείς πριν την είσοδο στην αίθουσα, βία κατά συνηγόρων και παρεμπόδιση επικοινωνίας των συνηγόρων με τους εντολείς τους;

Τι σας έταξε και τι σας έδωσε, κύριοι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων ο Φλωρίδης στη συνάντηση της 26 Μαρτίου, για να ποδοπατάτε έτσι τις κατακτήσεις του Κράτους Δικαίου και του Δικηγορικού σώματος;