Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη Λιβύη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ώρες. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επρόκειτο να μεταβεί αύριο, Τετάρτη 1 Απριλίου στην Τρίπολη, στο πλαίσιο διπλωματικών επαφών με τη λιβυκή ηγεσία, οι οποίες εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, η επικείμενη κακοκαιρία «Erminio», που κινείται από τα δυτικά προς την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση της πτήσης για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, το φαινόμενο αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας με έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που κατά τόπους ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις, τόσο αεροπορικές όσο και θαλάσσιες.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επίσκεψη δεν ακυρώνεται, αλλά μετατίθεται για το προσεχές χρονικό διάστημα, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η νέα ημερομηνία αναμένεται να οριστεί σε συνεννόηση με τις λιβυκές αρχές.