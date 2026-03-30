Σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας αναφέρθηκε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως «καλό είναι να γίνονται διαδικασίες στα κόμματα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχουμε ένα συνέδριο που ένα κόμμα που θέλει να εμφανίζεται ως κόμμα εξουσίας απάντησε με ποιον δεν θέλει να συγκυβερνήσει. Δεν απάντησε με ποιους και πώς. Το με ποιους είναι ασαφές. Αφού είναι ξεκάθαρο με ποιους δεν θα συγκυβερνήσει πρέπει ο κ. Ανδρουλάκης να μας πει με ποιους. Είναι ο κ. Τσίπρας; Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 3%; Είναι η κα Κωνσταντοπούλου; Επίσης δεν ακούσαμε πρόγραμμα. Είναι σαφές ότι η γραμμή του κ. Δούκα πέρασε. Είναι ο μεγάλος νικητής. Σε περίπου έναν χρόνο οι πολίτες θα αποφασίσουν. Εμείς διεκδικούμε αυτοδυναμία αλλά αν δεν το επικυρώσουν οι πολίτες έχουμε πει ότι ο τόπος θέλει κυβέρνηση και η σταθερότητα δεν πρέπει να μπαίνει στο ζύγι. Είναι μονόδρομος μια σταθερή κυβέρνηση».

Για το Άγιο Φως παρατήρησε ότι η τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι προβαίνουμε σε όλες τις ενέργειες για να φτάσει στην Ελλάδα.

Σχετικά με την ένταση που σημειώθηκε στη δίκη για τα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Ως προς την αίθουσα και το μέγεθός της είναι μία από τις μεγαλύτερες της χώρας. Άρα δεν είναι θέμα χωρητικότητας της αίθουσας καθώς έχουν γίνει δίκες με περισσότερους διαδίκους όπως το Μάτι και η Χρυσή Αυγή.

Υπήρξε ζήτημα σοβαρό οργάνωσης καθώς έπρεπε να προτεραιοποιηθεί η εξασφάλιση θέσης για τους διαδίκους. Είναι σε συνεννόηση τα συναρμόδια υπουργεία για να μην επαναληφθεί η εικόνα που είδαμε και να μην γίνει το χατίρι κάποιων να τιναχθεί η δίκη στον αέρα».

«Δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη αλλά όπως έγραψε ο πρωθυπουργός όσον αφορά στον συντονισμό η εικόνα την οποία είδαμε δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο ίδιος ο υπουργός είχε κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις για να γίνουν όλα ομαλά», είπε στη συνέχεια.

Για τις υποκλοπές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Ο κ. Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος και καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και επίκειται ο προσδιορισμός της δίκης σε Β’ βαθμό. Οι δίκες δεν γίνονται εδώ ούτε στα κανάλια αλλά στις αίθουσες».

Και πρόσθεσε: «Ως προς την ουσία επίσης έχουν δοθεί απαντήσεις. Η υπόθεση απασχόλησε την κοινή γνώμη 4 χρόνια πριν και είχαν δοθεί απαντήσεις από τον πρωθυπουργό και τον προκάτοχό μου και έγιναν νομοθετικές αλλαγές οι οποίες αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναγνώρισαν τη συμμόρφωση της χώρας μας. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο είπε επίσης ότι δεν υπάρχει ευθύνη δημόσιων λειτουργών. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο για να κρύψουν την πολιτική τους ένδεια δεν θα τους κάνουμε τη χάρη».

Για τη Βουλγαρία: «Πώς είναι δυνατόν η 12η στις 22 στον κατώτατο μισθό Ελλάδα να ταυτίζεται με την τελευταία, δηλαδή την Βουλγαρία. Που έχει τον μισό κατώτατο μισθό σε σχέση με τη χώρα μας».

Με ποιον θα συνεργαζόταν η ΝΔ: «Δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με την άκρα δεξιά. Εδώ πρέπει να δούμε αν λέει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ για το άλλο άκρο του λαϊκισμού, τον ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Είναι το ίδιο σαφές το ΠΑΣΟΚ για τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την κα Κωνσταντοπούλου; Εμείς είμαστε ξεκάθαροι», τόνισε.

«Ξεκάθαρος και μοναδικός στόχος είναι η αυτοδυναμία. Όμως αν αποφασίσει αλλιώς ο λαός η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Δεν υιοθετούμε το δόγμα Δούκα ότι καλύτερα ακυβερνησία. Δεν θεωρούμε ότι πάνω απ’ όλα είναι η θέση μας».

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Θα τον κρίνουν οι ψηφοφόροι και η κοινωνία. Όταν με το καλό κάνει κόμμα και ανακοινώσει το πρόγραμμά του θα τον κατατάξουν οι πολίτες. Αυτή τη στιγμή είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και εν δυνάμει αρχηγός κόμματος. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει όσον αφορά στην ρητορική του. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που δικαιούται να μιλάει για κράτος δικαίου με τους αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς του. Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά».

Για την κόντρα της Μιλένας Αποστολάκη με την Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε: «Καμία διαστρέβλωση δεν υπήρξε. Ήταν σαφής η κα Αποστολάκη πρόσβαλλε το 41% αποκαλώντας τους πελάτες της δεξιάς. Αντιλήφθηκε το ολίσθημα και προσπάθησε να το μαζέψει αλλά ακόμα και σε αυτό είχε έναν επιθετικό τόνο. Η κα Αποστολάκη δεν είναι νέα πολιτικός. Συμμετείχε και σε κυβερνήσεις του 2000 και 2004 συμμετείχε σε κυβερνήσεις στις οποίες μέλη της καταδικάστηκαν. Όταν έχεις βρεθεί στο ίδιο υπουργικό με καταδικασμένους και φυλακισμένους πρέπει να μην κουνάς πολύ το δάχτυλο. Χρειάζεται μεγαλύτερη συστολή, πιστεύω».

Νέα σύσκεψη αύριο υπό τον πρωθυπουργό για τις ανατιμήσεις

«Χρειάζεται αυξημένη επιφυλακή από την κυβέρνηση για τους επόμενους μήνες. Ζούμε μία νέα κρίση και ο πρωθυπουργός είναι σε επαφή με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Εποπτείας της αγοράς και πιθανότατα αύριο θα γίνει μία νέα σύσκεψη.

Έχουμε μία ανθεκτική οικονομία και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί εφαρμόζονται τις επόμενες ημέρες και όπου απαιτηθεί νέα παρέμβαση θα αξιολογηθεί και θα αποφασιστεί εγκαίρως», ανέφερε ακόμη.