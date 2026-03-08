Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, εξέφρασε τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς όλες τις γυναίκες για τη συμβολή τους στην κοινωνία και την οικονομία.

Όπως δήλωσε, οι γυναίκες με τη δύναμη, την υπευθυνότητα και την αφοσίωσή τους συμβάλλουν καθημερινά στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας, ενώ η αναγνώριση της προσφοράς τους δεν περιορίζεται σε μια συμβολική ημέρα, αλλά αποτελεί διαρκή υποχρέωση της κοινωνίας.

O πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα, σημειώνοντας ότι η δυναμική παρουσία τους στο «επιχειρείν» συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη βελτίωση της ποιότητας της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το επιμελητήριο παραμένει προσανατολισμένο στην προώθηση πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ενισχύουν τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και συμβάλλουν στην άρση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της ισότητας των ευκαιριών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.