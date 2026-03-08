Πέντε πρώτα συμπεράσματα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών που έχουν ως επίκεντρο το Ιράν, «για εμάς και την οικονομία μας» παραθέτει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα «Η Καθημερινή».

«Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, υπογραμμίζουν την παρουσία τους ολοένα και περισσότερο διεθνώς. Το Ισραήλ, επίσης, έχει σκληρύνει τη στάση του, μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023 και αξιοποιώντας πολύ προωθημένες τεχνολογικές δυνατότητες χτυπά καθεστώτα και οργανώσεις που θεωρεί υψηλού κινδύνου για το ίδιο» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Δεύτερον, «η Ευρωπαϊκή Ένωση, που, με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιχειρεί να υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές για μια Κοινή Άμυνα, είναι φανερό ότι έχει πολύ σοβαρά ελλείμματα τόσο σε σχέση με την Κοινή Άμυνα όσο και σε σχέση με την εξωτερική της πολιτική. Η αμηχανία και η κακοφωνία, με αφορμή την κρίση στον Κόλπο το καθιστούν προφανές. Οι αδυναμίες στο πεδίο αυτό σε σχέση με τους άλλους μεγάλους διεθνείς παίκτες (ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία) μπορεί να κοστίσουν και στην ευρωπαϊκή οικονομία».

Τρίτον, «σε αντίθεση με την Ευρώπη και παρά τις “Κασσάνδρες”, η Ελλάδα – για τις δικές της φυσικά δυνατότητες – όχι μόνο δεν έχει περιθωριοποιηθεί, αλλά αντιθέτως ενισχύει σταθερά τη θέση της, τα τελευταία χρόνια. Διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και συμμαχίες με το Ισραήλ και με αραβικές χώρες, όπως η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία. Ενώ την ίδια στιγμή έχει ενεργό ρόλο στην ΕΕ. Δεν είναι πια το μαύρο πρόβατο!».

Τέταρτον, «είτε συμφωνεί κανείς είτε όχι με τον πρωθυπουργό και με την κυβέρνηση, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει ότι διαθέτουν τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση κρίσεων. Μετά την κρίση στον Έβρο, την πανδημία του κορωνοϊού και την ενεργειακή κρίση, φαίνεται, ήδη από τις πρώτες κινήσεις, ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και τη νέα κρίση, τόσο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής όσο και στην οικονομία. Και είμαστε αποφασισμένοι να μην αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα θεωρητικά και με ευχολόγια, αλλά με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Άλλωστε, η Ελλάδα δεν εισάγει φυσικό αέριο από την περιοχή, ενώ μόλις το 25% του πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Η επίπτωση στην αντλία για τους καταναλωτές θα πρέπει να είναι περιορισμένη, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό της τιμής συνδέεται με τους φόρους και όχι με τη διακύμανση των διεθνών τιμών».

Πέμπτον, «ανατρέπεται η φιλολογία της αντιπολίτευσης. Τόσο η άκρα Δεξιά όσο και η Αριστερά βρίσκονται σε αμηχανία. Όχι μόνο για την εξωτερική πολιτική, αλλά και για την οικονομία. Επιλέξαμε να μην ακολουθήσουμε το δόγμα “δώστα όλα” και τις μαγικές συνταγές εκείνων που υποτίθεται ότι κλαίνε γοερά υπέρ των φτωχών. Αντιθέτως ακολουθούμε μια σοβαρή, μετρημένη και νοικοκυρεμένη πολιτική. O ίδιος ο προϋπολογισμός συντάχθηκε και με σενάρια που λαμβάνουν υπόψη τιμές πετρελαίου μέχρι και 100 δολάρια το βαρέλι, πολύ υψηλότερες δηλαδή από τις σημερινές. Είναι αυτή ακριβώς η υπεύθυνη πολιτική η οποία θα μας επιτρέψει, να στηρίξουμε την κοινωνία, αν χρειαστεί. Όπως ακριβώς δηλαδή κάναμε και στις προηγούμενες κρίσεις», καταλήγει στο άρθρο του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.