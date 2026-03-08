Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 8 Μαρτίου, ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη συμβολή της γυναίκας σε κάθε πτυχή της ζωής, στην οικογένεια και την κοινωνία. Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ιδιαίτερη αναγνώριση και σεβασμό αξίζουν οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες με υψηλό αίσθημα καθήκοντος υπηρετούν την Πατρίδα, τιμούν το εθνόσημο και στηρίζουν την οικογένεια», υπογράμμισε.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια