Στις εθνικές θέσεις της Ελλάδας, όπως διατυπώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν στην Άγκυρα, καθώς και ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο OPEN.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το casus belli μέσα στην Άγκυρα και παρουσίασε με απόλυτη σαφήνεια όλες τις εθνικές θέσεις». Όπως τόνισε, «το αποτύπωμα της επίσκεψης είναι θετικό. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αγνοούμε τα δύσκολα και ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν».

Κάλεσε σε ψύχραιμη αποτίμηση, σημειώνοντας ότι «έχει σημασία να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε σήμερα». Αναφέρθηκε στην «υβριδική επίθεση στον Έβρο, στις εντάσεις στο Ανατολικό Αιγαίο και στο κλίμα ακραίας ρητορικής του παρελθόντος», για να επισημάνει ότι «το περιβάλλον είναι πλέον διαφορετικό». Υπογράμμισε μάλιστα πως «σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, είναι αναγκαία συνθήκη η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας» διευκρινίζοντας ωστόσο πως «από ελληνικής πλευράς είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ένα και μοναδικό είναι το θέμα που μας χωρίζει, η οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η σημερινή θέση της Ελλάδας. Μια χώρα ενισχυμένη οικονομικά, διπλωματικά και αμυντικά, που απαιτεί σεβασμό και αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημόσια εικόνα της συνάντησης, καθώς «είδαμε έναν πρωθυπουργό με αυτοπεποίθηση και θεσμική σοβαρότητα να θέτει εκ νέου τις εθνικές γραμμές, ακόμη και να διορθώνει τον κ. Ερντογάν σε ζητήματα που αφορούν τις μειονότητες. Αυτό δείχνει ισχυρή θέση και καθαρό λόγο».

Επισήμανε ότι στη σχέση μας με την Τουρκία «έχουμε και χειροπιαστά αποτελέσματα και αυτά δεν είναι τυχαία, είναι αποτελέσματα της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι σχεδόν μηδενικές παραβιάσεις, οι μειωμένες μεταναστευτικές ροές, αλλά και οι Τούρκοι τουρίστες στα νησιά μας. Αυτά είναι αποτελέσματα δουλειάς και επιλογών της κυβέρνησης, όχι της νοοτροπίας «με τους Τούρκους θα το ρισκάρουμε» που υπήρχε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφερόμενη στην αντιπολίτευση, σημείωσε ότι «δυστυχώς, σε κάθε περίσταση επανέρχονται χαρακτηρισμοί περί προδοσίας και μειοδοσίας. Καλό είναι να υπάρχει μέτρο, γιατί στο τέλος εκτίθενται όσοι σπεύδουν σε υπερβολές».

Η ένταση και ο θόρυβος δεν είναι πολιτική πρόταση

Η κ. Σδούκου σχολίασε τα όσα υβριστικά είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως «φαίνεται να αναζητά διαρκώς αφορμές για ένταση» και πρόσθεσε ότι «η πρόκληση θορύβου δεν είναι πολιτική πρόταση» παρότι η κ. Κωνσταντοπούλου την επιδιώκει για να καλύψει το κενό ιδεών και προγράμματος που έχει.

Στάθηκε, ωστόσο, στην ουσία της κοινοβουλευτικής συζήτησης για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι «για πρώτη φορά έρχεται ρύθμιση που δίνει πραγματική δυνατότητα σε εργοδότες και εργαζόμενους να διαμορφώνουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερα οφέλη για τους εργαζόμενους».

Όπως σημείωσε, αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία «σε μια περίοδο όπου η ανεργία μειώνεται και η αγορά εργασίας αλλάζει προς το καλύτερο».

Αναφερόμενη στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «το ζήτημα ήρθε στη δημοσιότητα μέσα από έρευνα του κ. Βουρλιώτη» και ξεκαθάρισε πως «ισχύει για όλους το τεκμήριο αθωότητας, αλλά την υπόθεση του κ. Παναγόπουλου δεν θα την χρεώσει το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία».

Σημείωσε ότι «τα προγράμματα κατάρτισης είναι ευρωπαϊκά» ενώ τόνισε πως «μπορεί ανάμεσα σε προγραμματικές περιόδους -δηλαδή όταν λήγει η μία και εκκινεί η επόμενη- να μεταφερθούν από Ευρωπαϊκούς σε Εθνικούς πόρους για να ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα, είναι μια τεχνική διαδικασία που γίνεται συχνά».

Ταυτόχρονα, ήταν σαφής ότι πρέπει «να ελεγχθούν όλοι, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Όποιος φέρει ευθύνη, πρέπει να του αποδοθεί», υπογράμμισε δε ότι «τα πάντα πρέπει να ελεγχθούν από τη Δικαιοσύνη. Η Εισαγγελία και τα αρμόδια όργανα είναι εκείνα που θα αποσαφηνίσουν πλήρως τι έχει συμβεί».