Την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης του Βοτανικού επιθεώρησαν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έφτασε στο Βοτανικό λίγο μετά τις 11:00, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο της Αθήνας, όπως επίσης και από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης και στην εντολή που έχει λάβει από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να προχωρήσουν, εκτός από το έργο του γηπέδου και στην ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής, η οποία θα περιλαμβάνει τη μεταφορά των εταιρειών logistics, τη δυνατότητα να οικοδομηθεί περαιτέρω η περιοχή, όπως επίσης και τη μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι αυτά τα έργα «θα υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια σε άμεση συνεργασία με τη δημοτική αρχή».

Ο κ. Δούκας από την πλευρά του τόνισε το γεγονός πως «τα έργα τρέχουν κανονικά και πως για το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο», σύμφωνα με το ΑΠΕ