Μήνυμα στήριξης στον υποψήφιο των Σοσιαλιστών για τον δήμο του Παρισιού, Εμμανουέλ Γρεγκουάρ, έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στο Facebook, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ο Εμμανουέλ Γρεγκουάρ έχει τη συνταγή της επιτυχίας, τη συνταγή που γνωρίζουμε καλά και στην Αθήνα. Το 2023, οι προοδευτικές δυνάμεις συνεργαστήκαμε, πετύχαμε τη μεγάλη ανατροπή και αναλάβαμε τη διοίκηση του πρώτου Δήμου της Ελλάδας. Σε μια εποχή που οι δημοκρατικές αξίες δοκιμάζονται, που ο λαϊκισμός και η ακροδεξιά ενισχύονται, η συνεργασία των δυνάμεων της προόδου, και οι λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών είναι το στοίχημα. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα», έγραψε ο Χάρης Δούκας στην ανάρτηση του.

«Σου εύχομαι καλή επιτυχία και από τις 22 Μαρτίου να δώσουμε μαζί, στην Ευρώπη, τις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας. Για τη δημοκρατία στο Παρίσι, στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε στο μήνυμα του.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας συμμετείχε στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γαλλίας για τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου, με θέμα «Κοινές Μάχες – Προκλήσεις για τη Δημοκρατία στη σύγχρονη εποχή». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Emmanuel Grégoire, Υποψήφιο Δήμαρχο Παρισιού και Βουλευτή και τον Olivier Faure, Πρώτο Γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Βασικά σημεία παρέμβασης Δημάρχου Αθηναίων

Τόνισε ότι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων αποτελεί προϋπόθεση για την υπεράσπιση της δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Αναφέρθηκε στην εμπειρία της Αθήνας το 2023, όπου οι προοδευτικές δυνάμεις συνεργάστηκαν και πέτυχαν πολιτική αλλαγή στον μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδας.

Επισήμανε ότι απέναντι στην άνοδο του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς, οι πόλεις οφείλουν να δίνουν συγκεκριμένες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών — από τη στέγη και τη μετανάστευση έως την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση.

Υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπορούν να λειτουργήσουν ως προμαχώνες δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Emmanuel Grégoire, πέραν της στήριξης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, έχει εξασφαλίσει — για πρώτη φορά — κοινή υποστήριξη από τους Οικολόγους (Πράσινους) και το Κομμουνιστικό Κόμμα, χωρίς ξεχωριστές υποψηφιότητες από τον πρώτο γύρο.

Η διαμόρφωση αυτής της ευρείας προοδευτικής συμμαχίας καταγράφηκε ως στρατηγική απάντηση απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και ως παράδειγμα ενότητας που μπορεί να εμπνεύσει και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.