Προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή του 2ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου, με προϋπολογισμό 9,88 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Ασπροπύργου Ιωάννης Ηλίας.

Το νέο σχολικό συγκρότημα, δυναμικότητας 300 μαθητών, αποτελεί χρόνιο αίτημα του δήμου, ο οποίος διαθέτει μόνο ένα Γενικό Λύκειο, με περισσότερα από 600 παιδιά, και υπαρκτά λειτουργικά και μαθησιακά ζητήματα, λόγω της υπερσυγκέντρωσης του μαθητικού πληθυσμού.

Η δημοπράτηση και η εκτέλεση του έργου, διάρκειας 36 μηνών, θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, σε οικόπεδο 7.117 τ.μ. με συνολική μικτή επιφάνεια 4.290 τ.μ. Θα περιλαμβάνει: 12 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες άλλων αναγκών και χρήσεων με γυμναστήριο, εργαστήρια, ενώ στο υπόγειο θα διαθέτει χώρους βοηθητικούς, στάθμευσης, αποθήκες και εγκαταστάσεις. Επίσης στο οικόπεδο θα κατασκευαστούν γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης 14×26 μ. και 9×18 μ. αντίστοιχα, καθώς και θαμνόκηποι.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Αττικής Ν. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι «η Παιδεία αποτελεί για την Περιφέρεια Αττικής στρατηγική προτεραιότητα» και ότι με την υπογραφή της σύμβασης σήμερα δίνει «μια ξεκάθαρη και οριστική λύση» στον Ασπρόπυργο που για χρόνια αντιμετώπιζε έντονο πρόβλημα σχολικής στέγης.

Τόνισε ότι «πρόκειται για μια σημαντική επένδυση, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, που αποδεικνύει έμπρακτα ότι στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και σχεδιάζουμε την Αττική του αύριο με προοπτική δεκαετιών. Σε στενή συνεργασία με τους οικείους δήμους, συνεχίζουμε να υλοποιούμε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους».

Τέλος ο δήμαρχος Ασπροπύργου Ι. Ηλίας χαρακτήρισε την σύμβαση ως το απαραίτητο θεσμικό βήμα για τη δρομολόγηση του 2ου Γενικού Λυκείου, καθώς τίθενται οι βάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος σχολικής στέγης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δήμου. «Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει στην πράξη πως όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και πολιτική βούληση, ακόμη και χρόνια προβλήματα μπορούν να μπαίνουν σε σταθερή τροχιά οριστικής λύσης», επισήμανε ο κ. Ηλίας.