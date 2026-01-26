«Ο πληθυσμός που επηρεάζεται από τις κοινοτικές ενισχύσεις είναι μεγάλος και εκείνο που τις καθιστά κρίσιμες, είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη διασπορά. Γι αυτό και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μεγάλο. Δηλαδή αυτό που συνέβη δειλά-δειλά από το 2017 αλλά κυρίως από το 2019 στο 2020, συνίσταται στο ότι πόροι παραγωγικών παραγωγών μεταφέρθηκαν σε μη παραγωγικούς δικαιούχους και τρίτους. Δηλαδή το κομμάτι αυτό αυξήθηκε δραματικά».

Αυτό ανέφερε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΠΕ, ο Μόσχος Κορασίδης, πρώην γενικός γραμματέας του ΥΠΑΤ (2012 έως 2015), πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1/3/2010 έως 10/8/2012) και νυν γενικός διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

«Είναι σαφέστατο ότι κάποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν το προβληματικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και πήραν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν. Αυτό όμως που συνέβη αυτά τα χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα. Πριν έχουμε μεμονωμένες απόπειρες, είτε και κάποιες κομματικές, κυρίως όμως με αφετηρία τους ίδιους τους παραγωγούς… Αυτό που έγινε τώρα είναι ότι μπήκαν πολλοί και αυτοί που έχουν εμπλακεί έχουν αποσπάσει και μεγάλα ποσά. Αυτό είναι το πρόβλημα», υποστήριξε ο μάρτυρας και πρόσθεσε:

«Το 2023 συμβαίνει μια μεγάλη αλλαγή για την αγροτική ενίσχυση: Μεταφέρει πόρους από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Καταλαβαίνετε την όξυνση των οικονομικών προβλημάτων των αγροτών, στους οποίους γίνεται μείωση κατά 28% των ενισχύσεων τους.

Όλα αυτά δεν αφορούν πέντε, δέκα αγρότες, αλλά χιλιάδες. Και οι πόροι που έχουν μεταφερθεί σε αυτό το διάστημα, η αφαίμαξη ενισχύσεων, είναι 634 εκ. ευρώ. Η απώλεια από αυτή τη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι συνολικά 634 εκ. ευρώ».

Τόνισε ακόμα, ότι «το κυριότερο στην παραβίαση της κατανομής του εθνικού αποθέματος, είναι ότι δημιούργησε αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα στους αγρότες, δηλαδή μη πραγματικοί παραγωγοί ανταγωνιζόταν αθέμιτα αυτόν που είναι στη παραγωγή».

«Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα πω τίποτα άλλο πέρα από αυτά που έχει αναφέρει η ευρωπαϊκή εισαγγελία – όπου κλήθηκα ως μάρτυρας να καταθέσω – χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ‘κόπρο του Αυγεία’. Πριν είχαν τον χαρακτήρα ενδογεωργικής διαδικασίας, σήμερα αυτό που γίνεται είναι κλοπή συστηματική 634 εκ. ευρώ που συνεχίζεται», ανέφερε ο κ. Κορασίδης.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, επεσήμανε ότι «όταν πήγα αντιπρόεδρος άρχισα να δουλεύω τις κρίσεις του προσωπικού, έτσι το 2011 έγινε νέο οργανόγραμμα και νέες κρίσεις των υπαλλήλων. Δυστυχώς οι κρίσεις αυτές δεν άλλαξαν μέχρι το 2020. Το θεωρώ ως τον σοβαρότερο παράγοντα της κρίσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ο τεχνικός σύμβουλος είναι μια άλλη παράμετρος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε τεχνικό σύμβουλο, είχε τον τεχνικό σύμβουλο του υπουργείου. Το 2006, για να υπολογιστούν τα δικαιώματα, φτιάχτηκε μια ομάδα στον εσωτερικό έλεγχο στον οποίο ήμουν επικεφαλής με 22 άτομα. Εκεί προέκυψε ένα πρόβλημα, ποιος θα αναλάβει μηχανογραφικά να μας στηρίξει. Ο υφιστάμενος σύμβουλος, τότε, του υπουργείου, ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 6 εκ. ευρώ. Τα δικαιώματα τα κάναμε εμείς, με την συνδρομή δύο υπαλλήλων με 30.000 ευρώ. Έτσι φτιάχτηκε μια ισχυρή ομάδα που μετέδωσε τεχνογνωσία, την οποία αφομοίωσε ο τεχνικός σύμβουλος, άρα υπήρχε μια σχέση που ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε κουμάντο και ο τεχνικός σύμβουλος ακολουθούσε.

Μετά, επειδή στη ΠΑΣΕΓΕΣ – που έπαιρνε τότε τις αιτήσεις και είχε τεχνικό σύμβουλο του υπουργείου – προέκυψε ένα πρόβλημα, άρχισε η συνεργασία με την Γιουροπάπλικ», πρόσθεσε ο κ. Κορασίδης.

Απαντώντας στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, σχετικά με το κύκλωμα εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κορασίδης ανέφερε ότι «η εγκληματική οργάνωση, όπως την περιγράφει η ευρωπαία εισαγγελέας, δεν θα μπορούσε να λειτουργεί αποκλειστικά από υπαλλήλους του Οργανισμού.

Η εγκληματική οργάνωση στην αρχή είναι ομάδα, μετά γίνεται σύστημα, και το σύστημα για να επιβιώσει, χτυπά την πόρτα πολιτικών προσώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κορασίδης

Παράλληλα, απέρριψε ως ψευδείς τις κατηγορίες ότι εμπλέκεται σε υπόθεση προστίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ, παρέχοντας συμβουλές σε ιδιώτη παραγωγό, τονίζοντας ότι δεν παρενέβη, αλλά περιορίστηκε στην ενημέρωση του πληρεξουσίου πολίτη για το δίκιο του, αναφορικά με την επιβολή προστίμων.

Ακόμα, αρνήθηκε ότι είναι σύμβουλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι πολιτικά ανήκει στο ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ο κ. Κορασίδης επεσήμανε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αναπτυξιακός Οργανισμός, επιδρά στην παραγωγή […] Η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ αυτή τη στιγμή λύνει ένα πρόβλημα, δίνει μια διέξοδο, αλλιώς θα έπρεπε να πάμε σε καινούργιο Οργανισμό και αυτό δεν μπορούσε να γίνει με τις πληρωμές εν κινήσει, όμως θα στερήσει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα βασικό βραχίονα ανάπτυξης».

Η εξέταση του κ. Κορασίδη στην εξεταστική επιτροπή διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 3 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ