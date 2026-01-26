Μια ολιγόλεπτη συνάντηση και όχι κατ’ ιδίαν συνάντηση είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός είδε την κα Κεφαλογιάννη «στο πόδι» όπως συνήθως κάνει με τους υπουργούς μετά το υπουργικό.

Μπορεί το περιεχόμενο της συζήτησης να μην δόθηκε στη δημοσιότητα, ωστόσο το “νήμα” των εξελίξεων οδηγεί στην διάταξη για τη συνεπιμέλεια. Όλα δείχνουν πως η συνάντηση αφορούσε την τροπολογία για την επιμέλεια των παιδιών, της οποίας έκανε χρήση η κα Κεφαλογιάννη.

Την ίδια στιγμή, η Υπουργός Τουρισμού στρέφει το ενδιαφέρον της στα διεθνή καθήκοντά της, ξεκινώντας σήμερα το ταξίδι της για το Νέο Δελχί. Εκεί, θα παρευρεθεί στα εγκαίνια της νέας απευθείας σύνδεσης με την Αθήνα, σε συνεργασία με την αεροπορική Indigo. Όπως αναφέρουν συνεργάτες της, το πρόγραμμά της στην ινδική πρωτεύουσα θα ολοκληρωθεί εντός ενός εικοσιτετραώρου, οπότε και προγραμματίζεται η επιστροφή της στη βάση της