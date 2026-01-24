Πυρετωδώς δουλεύουν τα εργοτάξια στη Θεσσαλία για την -εντός χρονοδιαγράμματος- ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων, που υλοποιούνται μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, με στόχο όχι μόνο την αποκατάσταση των υποδομών, αλλά και τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και ασφαλούς σιδηροδρόμου, πλήρως εξοπλισμένου με σύγχρονα συστήματα τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και ETCS στον κεντρικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Οι εργασίες που εξελίσσονται ταυτόχρονα σε υποδομή, συστήματα και τεχνικά έργα, σε κομβικά τμήματα του δικτύου, περιλαμβάνουν την πλήρη αποκατάσταση υποδομής και επιδομής στο τμήμα Δομοκός – Κραννώνας (Λάρισα), την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ETCS και ηλεκτροκίνησης από τον Παλαιοφάρσαλο έως τον Κραννώνα, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις στους κάθετους σιδηροδρομικούς άξονες Λάρισα – Βόλος και Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα.

«Κλειδωμένο» το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων στη Θεσσαλία

Τα έργα μπήκαν σε τροχιά υλοποίησης την άνοιξη του 2025 με σφιχτό χρονοδιάγραμμα για τα δεδομένα των δημοσίων συμβάσεων και με ορίζοντα υλοποίησης 15 μηνών. Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις υπεγράφησαν τον Απρίλιο του 2025 και η πλήρης ολοκλήρωση προβλέπεται τον Αύγουστο του 2026, «στόχος που παραμένει σταθερός, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση» τονίζουν στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μάλιστα, αναφέρουν πως παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Byron» τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς και οι αγροτικές κινητοποιήσεις που επηρεάζουν τοπικά την πρόσβαση σε εργοτάξια, η πρόοδος των έργων συνεχίζεται κανονικά βάσει του προγραμματισμού. Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και η συνεχής παρουσία συνεργείων σε όλα τα μέτωπα, διασφαλίζουν ότι δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των σιδηροδρομικών παρεμβάσεων στη Θεσσαλία ανέρχεται σε περίπου 450 εκατ. ευρώ και συνιστά μια από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών των τελευταίων δεκαετιών.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Σε πλήρη ανάπτυξη τα εργοτάξια -Η Πολιτεία οφείλει να παραδώσει έργο ουσίας

«Τα εργοτάξια στη Θεσσαλία βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, με τα συνεργεία να εργάζονται καθημερινά για την αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου που υπέστη πρωτοφανείς καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στόχος μας είναι η γραμμή να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, με 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων.

Η πρόοδος των έργων παρακολουθείται συστηματικά, εβδομάδα με εβδομάδα. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία παράταση και τυχόν καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών καλύπτονται από τα συνεργεία, τα οποία δίνουν καθημερινά μάχη στο πεδίο και αξίζουν τις θερμές μας ευχαριστίες. Η Πολιτεία οφείλει να παραδώσει έργο ουσίας και αυτό ακριβώς κάνουμε, με σχέδιο, διαφάνεια και απόλυτη προσήλωση στην τήρηση των δεσμεύσεων μας».

Πορεία των έργων

Στο τμήμα Δομοκός – Κραννώνας (Λάρισα), στον βασικό κορμό της διπλής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής που υπέστη σοβαρές καταστροφές, καθώς και στη θωράκιση του δικτύου με ενισχυμένες τεχνικές κατασκευές. Στόχος είναι η ασφαλής επαναφορά της κυκλοφορίας σε πλήρη ανάπτυξη και η ενίσχυση της αντοχής της γραμμής απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Νέα παρακαμπτήρια γραμμή 2,5 χλμ. για εντατικοποίηση εργασιών στον κεντρικό άξονα

Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, πληρώντας στο 100% τους όρους ασφάλειας του τεχνικού προσωπικού, υπεγράφη μια συμπληρωματική σύμβαση.

Ζητούμενο ήταν η ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών και στις δύο σιδηροδρομικές γραμμές (άνοδος και κάθοδος), χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα. Για τον λόγο αυτό, ο ανάδοχος του έργου προχώρησε στην κατασκευή προσωρινής παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής μήκους περίπου 2,5 χιλιομέτρων, ώστε να εκτελούνται ταυτόχρονα οι κύριες τεχνικές εργασίες στην διπλή γραμμή.

Ταυτόχρονα, στον άξονα Παλαιοφάρσαλος – Κραννώνας προχωρά η αποκατάσταση και επαναλειτουργία των σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, καθώς και εγκατάσταση ETCS, τα οποία αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για την πλήρη ενεργοποίηση της διπλής γραμμής. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών θα πραγματοποιείται σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και ψηφιακά ελεγχόμενο περιβάλλον, αυξάνοντας σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας και τη χωρητικότητα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στα περιφερειακά δίκτυα της Θεσσαλίας. Στη γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα υλοποιούνται εκτεταμένα έργα αποκατάστασης και προστασίας της γραμμής, με έμφαση στην υδραυλική θωράκιση και στη σταθεροποίηση των ευάλωτων τμημάτων, ώστε η σύνδεση να επανέλθει σε ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία. Αντίστοιχα, στη γραμμή Λάρισα – Βόλος εξελίσσονται εργασίες ανακατασκευής της υποδομής, αποκατάστασης γεφυρών και ενίσχυσης των τεχνικών έργων, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση μιας γραμμής κρίσιμης για την επιβατική κίνηση της περιοχής.

100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ETCS στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Με την ολοκλήρωση των συμβάσεων αυτών, αλλά και των συμπληρωματικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο ελληνικός σιδηρόδρομος θα εισέλθει σε μια νέα εποχή. Ο κεντρικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με πλήρη τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών ETCS στο 100%, επιτρέποντας ασφαλέστερα δρομολόγια και σημαντική μείωση του χρόνου ταξιδιού σχεδόν σε 3,5 ώρες.

«Οι καίριες αυτές παρεμβάσεις στη Θεσσαλία εντάσσονται στο πλαίσιο της συνολικής επανεκκίνησης του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου, με έργα που δεν περιορίζονται στην αποκατάσταση των ζημιών του παρελθόντος, αλλά θέτουν τις βάσεις για έναν σύγχρονο, ανθεκτικό και αξιόπιστο σιδηρόδρομο, ικανό να στηρίξει την ανάπτυξη και τη νέα εποχή των μεταφορών στη χώρα μας» δηλώνουν τα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών.