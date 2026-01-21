«Ζείτε στον δικό σας πλανήτη, σε μια φαντασιακή πραγματικότητα όπου όλα είναι μαύρα», ήταν η χαρακτηριστική φράση με την οποία ο Κωστής Χατζηδάκης απευθύνθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, δίνοντας το σύνθημα για μια από τις πιο σφοδρές αντιπαραθέσεις των τελευταίων μηνών στη Βουλή.

Η συζήτηση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα μετατράπηκε γρήγορα σε μια προσωπική και πολιτική μονομαχία ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η κόντρα πήρε φωτιά όταν η συζήτηση στράφηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συντηρεί ένα σύστημα που καταρρέει. «Θέλετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κλέβουν συνάδελφοι; Αυτό τον ΟΠΕΚΕΠΕ θέλετε; Κακώς τον θέλετε. Εμείς θέλουμε έναν άλλον. Κατά διαβολική σύμπτωση αυτός ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο δικός σας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηδάκης επέλεξε να θυμίσει παλιές «αμαρτωλές» ιστορίες του αγροτικού τομέα, επικαλούμενος μέχρι και ιστορικές δηλώσεις του Θεόδωρου Πάγκαλου για τα «πανογραψίματα» των επιδοτήσεων. «Κανένας Έλληνας δεν είναι υπέρ του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρόβλημα ξεκινά από τη δεκαετία του ‘80. Να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας», ανταπάντησε, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για υποκρισία.

Τα μπλόκα, οι πληρωμές και η επιστήμη

Η κυβέρνηση επιχείρησε να παρουσιάσει μια εικόνα σταθερότητας, με τον αντιπρόεδρο να παραθέτει στοιχεία για πληρωμές ύψους 3,82 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μάλιστα, διερωτήθηκε δηκτικά: «Αν αυτά δεν ισχύουν, γιατί αποσύρθηκαν οι αγρότες από τα μπλόκα; Έγιναν και αυτά όργανα της ΝΔ;».

Παράλληλα, η κόντρα επεκτάθηκε και στη διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων, με τον Κωστή Χατζηδάκη να καλεί την αντιπολίτευση να ακολουθήσει τον δρόμο της επιστήμης και όχι τον λαϊκισμό, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους κτηνιάτρους.

Η διακομματική επιτροπή και το «καρφί» για τις δημοσκοπήσεις

Παρά τη σκληρή κριτική και τις κατηγορίες για «επικοινωνιακά πυροτεχνήματα», ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχει στη νέα επιτροπή, αν και θα καταψηφίσει τη διαδικασία. «Θα είμαστε εκεί για να διαλύσουμε το πανηγύρι που πάτε να χτίσετε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το κλείσιμο της αντιπαράθεσης είχε έντονο άρωμα δημοσκοπήσεων. Ο Κωστής Χατζηδάκης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα εσωκομματικά του κόμματος της Αξιωματικής Αντιοπολίτευσης, σημείωσε: «Εμείς σίγουρα αλάθητοι δεν είμαστε. Είστε εσείς και μπράβο σας. Για κάποιο λόγο έχουμε υπερδιπλάσιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις. Είναι γεγονός ότι λόγω αυτής της κατάστασης αντιμετωπίζετε αυτά τα εσωκομματικά προβλήματα;».

Ο δράκος και τα «κροκοδείλια δάκρυα»

Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν εξίσου αιχμηρή, κάνοντας λόγο για «παραμύθι χωρίς δράκο», όπου ο μοναδικός δράκος είναι η ίδια η ΝΔ. «Ο λαός περιμένει ενσυναίσθηση. Όχι ένα διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας», κατέληξε, σφραγίζοντας μια συζήτηση που έδειξε ότι το χάσμα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων για την αγροτική πολιτική παραμένει αγεφύρωτο.