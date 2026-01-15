Τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη Τύπου.

Σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο υπουργός Εξωτερικών, είπε πως «κοιτάμε ημερομηνίες για τη συνάντηση των δύο ηγετών».

Επίσης, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε πως πρέπει «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».