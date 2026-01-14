Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Σδούκου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όχι μόνο υπερασπίζεται ανοιχτά τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη, αλλά σπεύδει να καταγγείλει ως «εργαλειοποίηση» την ανάδειξη των ίδιων του των παραδοχών», ανέφερε σε δήλωσή της.

Επίσης, επισήμανε ότι «το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υψώνει πολιτική ασπίδα προστασίας σε έναν πρώην Υπουργό που παραδέχτηκε ότι η λεγόμενη “τεχνική λύση” ήταν νόμιμη, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ» και κατέληξε:

«Με αυτή τη στάση, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι και με τη βούλα λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ».