Δεν θα παρευρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπως αποκάλυψε σήμερα.

Μιλώντας στο Action24, δήλωσε: «Δεν θα πάω στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μια προγραμματισμένη πολύ ωραία εκδήλωση με νέους της Αθήνας από όλα τα λύκεια. Συζητάμε με τους νέους για να βελτιώνουμε μαζί τα προβλήματά τους και να τους ”βάλουμε στο παιχνίδι”», δήλωσε.

Σε ερώτηση για το αν θα πήγαινε αν δεν έπρεπε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, απάντησε επίσης ότι δεν θα έδινε το «παρών». «Δεν θα πήγαινα γιατί δεν θέλω να δώσω διαφορετικό στίγμα. Κάνουμε μια προσπάθεια στο ΠΑΣΟΚ να είναι η δεσπόζουσα δύναμη στη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη», απάντησε συγκεκριμένα.

«Πρέπει να υπάρχει διάλογος και ότι αυτός ο διάλογος είναι θεμέλιο για τη δημοκρατία, γιατί δημιουργεί μια συνθήκη τέτοια ώστε το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να κάνει μια απεύθυνση συνολικά με όρους κυριαρχίας, με δεσπόζουσα θέση για να ενώσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη», είπε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων.