Σε αλλαγή του προγραμματισμού της οδηγείται η Βουλή, καθώς η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό μετατίθεται κατά μία ημέρα νωρίτερα εξαιτίας της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων, η οποία ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2025. Η συγκεκριμένη Σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σε αυτή θα ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής αλλά και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη νεότερη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, που ελήφθη προ ολίγου, η Ολομέλεια θα ξεκινήσει τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Αντί για το διάστημα 13 έως 17 Δεκεμβρίου, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 12 έως τις 16 του μήνα. Η μεταβολή αυτή κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να μπορέσει να συμμετάσχει χωρίς χρονικούς περιορισμούς στις κρίσιμες διαβουλεύσεις των ευρωπαϊκών ηγετών. Η αλλαγή επηρεάζει μεν το χρονοδιάγραμμα της Ολομέλειας, ωστόσο θεωρείται αναγκαία και δεν αλλοιώνει τη διαδικασία, καθώς διατηρείται το πενθήμερο της συζήτησης όπως προβλέπεται θεσμικά.