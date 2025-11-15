Αποφασισμένος να μην αφήσει λεπτό να πάει χαμένο έως τις κάλπες του 2027, αποκαλύπτοντας μάλιστα και την χρονική περίοδο που τις τοποθετεί, κοντά στο Πάσχα εκείνης της χρονιάς, εμφανίζεται ο πρωθυπουργός και παράλληλα υπερασπίζεται τόσο την κυβερνητική πορεία που έχει χαράξει από το 2019 όσο και το μείγμα της πολιτικής που ακολουθεί.

Αυτό φάνηκε χθες από τις δύο δημόσιες τοποθετήσεις του σε ένα συνέδριο αλλά και στην ολομέλεια της Βουλής.

Επίσης, όπως διαφάνηκε από τα όσα είπε σε μια χαλαρή συζήτηση που είχε με γαλάζιους βουλευτές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά έναν κύκλο επαφών με την Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

«Είμαι διαθέσιμος για κατ’ ιδίαν συναντήσεις μαζί σας -και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις», είπε αποχωρώντας, ενώ λίγη ώρα αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε: «Πάντοτε πρέπει να ακούμε τους βουλευτές, γιατί οι βουλευτές έχουν πάντα δίκιο».

Το τελευταίο μάλιστα, σύμφωνα με όσους διαβάζουν πίσω από τις λέξεις του πρωθυπουργού, δίνει δίκιο σε όσους βουλευτές αντέδρασαν στους χειρισμούς στο θέμα των ΕΛΤΑ, μεταφέροντας την ενόχληση των πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα θα πυκνώσει τις επαφές του με ομάδες βουλευτών για να ακούσει από πρώτο χέρι τους προβληματισμούς αλλά και τις ιδέες τους για πολλά ζητήματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πολιτικό του στίγμα για το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται την πολιτική και τη σχέση με τους πολίτες.

«Ως πρωθυπουργός», είπε, «έχω υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό. Οι πολιτικοί εκλέγονται από τους πολίτες και ο ελληνικός λαός με προσέλαβε να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά και αυτός έχει τη δυνατότητα είτε να ανανεώσει το συμβόλαιό μου μετά από τέσσερα χρόνια είτε να με απολύσει και να προσλάβει κάποιον άλλον. Κάποιον πρέπει σίγουρα να βρει, όμως. Το δίλημμα “κάποιος ή το κενό” δεν υφίσταται στην πολιτική».

Έδωσε επίσης το περίγραμμα για το μέλλον και στάθηκε στην οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου με τη χώρα να μπορεί να δίνει ρεαλιστικές ελπίδες και προοπτικές στους πολίτες, χωρίς, όμως, να μένουμε προσκολλημένοι σε μύθους και σε αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Υπερασπίστηκε την πολιτική της αξιοποίησης της τεχνολογίας έτσι ώστε, μέσα από συστημικούς τρόπους, να αντιμετωπιστεί η πληγή των πελατειακών σχέσεων που αναδείχθηκε με κραυγαλέο τρόπο μέσα από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η ψηφιακή επανάσταση που έχει συντελεστεί στη χώρα μας είναι μια τέτοια τεράστια μεταρρύθμιση. Αν μπορείς να λύσεις το πρόβλημά σου ψηφιακά και να περιορίσεις την ανθρώπινη επαφή, σημαίνει ότι περιορίζεται μια δυνητική εστία του παραδοσιακού ρουσφετιού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, όσον αφορά στην αντιμετώπιση ακρίβειας, θέμα για το οποίο συγκρούστηκε στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε ότι η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία, την πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα και τόνισε ότι ενώ σήμερα στην Ευρώπη οι πιο πολλές κυβερνήσεις αναγκάζονται να επιβάλουν μέτρα λιτότητας και καταφεύγουν είτε σε μειώσεις δαπανών είτε σε αυξήσεις φόρων, στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο γιατί ακολουθεί μια συνετή οικονομική πολιτική. Επέμεινε ότι η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων.