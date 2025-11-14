Για περίπου 20 λεπτά συζήτησε με βουλευτές της ΝΔ ο πρωθυπουργός μετά την αναμέτρηση για την ακρίβεια στην ολομέλεια της Βουλής με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Οι εκλογές κυριάρχησαν στη συζήτηση στο εντευκτήριο της Βουλής με τους βουλευτές να «βομβαρδίζουν» τον πρωθυπουργό με ερωτήσεις κι εκείνος να σχολιάζει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν μέχρι την Άνοιξη του 2027, είπα για εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο.

Όταν κάποιοι διερωτήθηκαν πότε πέφτει το Πάσχα του ’27 ο πρωθυπουργός σχολίασε: «Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απέξω».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε διαθέσιμος για κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με βουλευτές λέγοντας: «να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις».

Αναφερόμενος δε στο στοιχείο που παρουσίασε για τα ρεβίθια και πόσο ακρίβυναν στη συζήτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Έχουμε κανέναν βουλευτή που να παράγει ρεβίθια στην περιοχή του;».

Για τις δημοσκοπήσεις και με αφορμή τα περί κολλημένης βελόνας που έχει πει ο Παύλος Γερουλάνος για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε: «Η δικιά μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο και αυτό μπορεί να μην είναι κακό. Οι βελόνες οι άλλες πάνε προς τα κάτω αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η δικιά μας».