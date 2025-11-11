Περιοδεία στη Ροδόπη πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και από εκεί ανακοίνωσε, μιλώντας σε κατοίκους, ότι αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες.

«Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και να τρέξουμε το σύστημα πληρωμών», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα ότι «στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας οι αγρότες έχουν κεντρικό ρόλο» και σημείωσε ότι «δεν αρκεί η οικονομία να πηγαίνει καλά. Την ανάπτυξη πρέπει να την αισθάνονται οι πολίτες».

Η αλλαγή αυτή σημαίνει πρακτικά ότι περίπου 25.000 αγρότες, των οποίων η επιστροφή περιορίστηκε τον Νοέμβριο, και επιπλέον 12.000 αγρότες που είχαν εξαντλήσει το όριο από τη 2η δόση τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο, θα δουν επιπλέον ποσά να πιστώνονται τον Δεκέμβριο.

Μέχρι στιγμής, με τις τρεις πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που πραγματοποίησαν αγορές αγροτικού πετρελαίου. Για το οικονομικό έτος 2025 απομένουν δύο ακόμη πληρωμές: η πρώτη έως τις 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 31 Ιανουαρίου για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου.