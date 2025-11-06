Η «Ιθάκη», το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται να βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία μέχρι τέλος του μήνα, θα κυκλοφορήσει και σε audioBook και με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου είναι ηχογραφημένο από τον γνωστό ηθοποιό, ενώ κάποια μέρη, όπως ο πρόλογος και ο επίλογος είναι με τη φωνή του Αλέξη Τσίπρα.

Η ανακοίνωση για το audioBook της «Ιθάκης»:

«Για τις ανάγκες του audioBook της “Ιθάκης” ηχογραφήσαμε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice.

Το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη. Κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από εμένα.

Ομολογώ η ανάγνωση του κειμένου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Διαβάζοντας ξανά και αφηγούμενος τα κείμενά μου, ένιωθα τα ίδια -ίσως και ισχυρότερα- συναισθήματα από αυτά της πρώτης γραφής.

Καλή ακρόαση!».