«Έχω dark χιούμορ, το παραδέχομαι. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Μεγάλη Βρετανία, το χιούμορ μου είναι βρετανικό και πολλές φορές παρεξηγείται», είπε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, για τη δήλωσή που είχε κάνει «είμαι έναν θάνατο μακριά από την έδρα στη Βουλή», όντας η πρώτη επιλαχούσα στην Ανατολική Αττική.

Η ίδια μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε: «Να πω σε όποιον δεν το έχει καταλάβει ότι έχουμε μεγαλώσει μαζί με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη (σ.σ. ο εκλεγμένος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική) και υπάρχει οικειότητα και ξέρει το χοντροκομμένο χιούμορ μου, ξέχασα ότι ήταν μπροστά οι κάμερες».

«Έχω γίνει viral για τον λάθος λόγο. Καλό θα ήταν να συστηθώ στον κόσμο και να πω ότι αγωνίζομαι για το νοσοκομείο της Ανατολικής Αττικής, αγωνίζομαι για δωρεάν κατάψυξη ωαρίων σε μια χώρα με δημογραφικό που μία στις έξι γυναίκες αντιμετωπίζει υπογονιμότητα, αγωνίζομαι για μισθούς στις γυναίκες που αμείβονται με 20% λιγότερα χρήματα από ό,τι οι άνδρες και που μόνο μία στις δέκα γυναίκες είναι σε θέση ευθύνης. Οπότε καλό είναι τώρα που έχω τα βλέμματα πάνω μου -αν και για τους λάθος λόγους- τουλάχιστον να προσπαθήσω να βγάλω κάτι καλό από αυτό».

«Η ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη ήταν χιουμοριστική, ξέρει ότι είναι αστείο αυτό που του κάνω»

Η Βάσια Αναστασίου έκανε ξεκάθαρο ότι «δεν θέλω να φύγει ο Μανώλης από τη μέση, γιατί όπως ξέρει όλη η Ανατολική Αττική τον στήριξα, ήμασταν ανορθόδοξο πολιτικό δίδυμο στις εκλογές. Πηγαίναμε παντού μαζί, περιοδείες μαζί. Ο Μανώλης τα ξέρει αυτά και ήταν και η ανάρτησή του χιουμοριστική».

«Τον πήρα τηλέφωνο μετά τη δήλωση, το ξέρει ότι είναι αστείο που του κάνω. Το πήρε στην πλάκα, θα κάνουμε πολλές περιοδείες μαζί, τον έχω στηρίξει και με έχει στηρίξει σε άλλα θέματα επαγγελματικά».

«Το ότι είπε κάποιος κάτι πιο χοντροκομμένο ή κάτι λάθος σημαίνει ότι πρέπει να οδηγούμαστε στην ανθρωποφαγία;»

Στη συνέχεια, όπως τόνισε η Βάσια Αναστασίου: «Είναι dark χιούμορ, δεν έπρεπε να το κάνω μπροστά στις κάμερες» καταγγέλλοντας τις επιθέσεις που δέχθηκε στα social media. «Το ότι είπε κάποιος κάτι πιο χοντροκομμένο, ή και κάτι λάθος, σημαίνει ότι πρέπει να οδηγούμαστε στον μισογυνισμό και στην ανθρωποφαγία;».

«Ο μόνος θάνατος που επιδιώκω είναι της σοβαροφάνειας και του καθωσπρεπισμού. Έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες με φίλες μου, τις έχουν αλλοιώσει και έχουν βάλει γυμνά τα σώματά μας, έχω δεχτεί υβριστικό λόγο επίσης», συμπλήρωσε.

«Ένα μέρος των ανθρώπων κατανοεί ότι αυτό ήταν dark χιούμορ και το πήρε στην πλάκα, όπως και ειπώθηκε, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που νομίζω ότι, ό,τι και να έλεγα -εφόσον με είδαν-, θα τα έλεγαν όλα αυτά ούτως ή άλλως».

Τέλος, όπως τόνισε: «Θέλω να πω στις γυναίκες, αλλά και στους άντρες, να μην φοβούνται να μιλήσουν, επειδή μπορεί να τους συμβεί κάτι τέτοιο, δεν μας αφορά. Συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά».

«Δεν οφείλω να απολογηθώ σε κανέναν, μόνο σε όσους εκτιμώ και αγαπώ όπως ο Μανώλης, ούτε γιατί είναι κόκκινα τα μαλλιά μου, ούτε για τη σωματοδομή μου, ούτε για την εμφάνισή μου, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Είναι δικαίωμά μου συνεχίσω να γελάω με τα σκοτάδια μου».