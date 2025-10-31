Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής, μία ημέρα μετά την εκδήλωση της ΕΥΔΑΠ όπου αποκαλύφθηκαν οι βασικοί άξονες του σχεδιασμού. Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η Αττική παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ακόμη και σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των τιμολογίων, ο κ. Παπασταύρου παρέπεμψε στις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος τόνισε ότι «η Ελλάδα διαθέτει το φτηνότερο και ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη και αυτό θα παραμείνει έτσι». Ο υπουργός επανέλαβε ότι η τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται από τη ρυθμιστική αρχή με βάση λογιστικά δεδομένα, εξηγώντας πως η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη καταθέσει τα σχετικά στοιχεία και αναμένεται η τελική απόφαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έως το 2021 οι ταμιευτήρες της Αττικής ήταν γεμάτοι με 1,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Από το 2022 όμως παρατηρείται σταδιακή μείωση περίπου 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων κατά 25%, στην αύξηση της εξάτμισης κατά 15% και στην ενίσχυση της κατανάλωσης κατά 6%. Παρόλα αυτά, ο υπουργός σημείωσε ότι η κατάσταση δεν βρίσκεται σε οριακό σημείο, επισημαίνοντας πως «υπάρχει πάντα η υδρολογική εκτίμηση ότι αυτό γυρνάει».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε εκτενώς και στο έργο «Εύρητος», το οποίο χαρακτήρισε ως τη σημαντικότερη υποδομή της γενιάς μας για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού στην Αττική για τις επόμενες τρεις δεκαετίες. Όπως είπε, κάθε γενιά λαμβάνει μέτρα με ορίζοντα τριακονταετίας και αυτή τη φορά το έργο του Εύρητου αποτελεί τη δική μας συμβολή στη μακροχρόνια ασφάλεια του υδάτινου εφοδιασμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα βραχυπρόθεσμα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη σε περιοχές όπως ο βοιωτικός Κηφισός, οι Ούγγροι και η Μαυροσουβάλλα, τα οποία, όπως εξήγησε, μπορούν να προσφέρουν επιπλέον 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Αυτές οι παρεμβάσεις, τόνισε, εξασφαλίζουν επαρκή κάλυψη ακόμη και σε δυσμενή σενάρια για την Αττική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τεράστιες απώλειες ύδατος που παρατηρούνται λόγω βλαβών και αλόγιστης χρήσης, δημόσιας και ιδιωτικής, οι οποίες φτάνουν το 50% του συνολικού νερού. Ο υπουργός έφερε ως παράδειγμα χώρες όπως το Ισραήλ και η Σιγκαπούρη, όπου κάθε σταγόνα χρησιμοποιείται δύο και τρεις φορές, επισημαίνοντας την ανάγκη για πιο αποδοτική διαχείριση των πόρων.

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αφαλάτωσης που έχει ήδη ανακοινωθεί για 40 νησιά, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης των τοπικών κοινωνιών. Όπως ανέφερε, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου του Εύρητου, υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο («plan B») που περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων αφαλατώσεων, διασφαλίζοντας έτσι ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκείς λύσεις για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου.