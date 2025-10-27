Η Αφροδίτη Λατινοπούλου προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσίασε «τέσσερα πράγματα τα οποία δεν διδάχτηκαν στα ελληνικά σχολεία» για την 28η Οκτωβρίου.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το περίφημο «ΟΧΙ» στον Ιταλό πρέσβη.

Επίσης, σχολιάζοντας τα οχυρά της Μακεδονίας, γνωστά ως «γραμμή Μεταξά», ανέφερε ότι κατασκευάστηκαν μετά από προτροπή του Ιωάννη Μεταξά.

Ακολουθεί η ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου:

«4 πράγματα που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το Ελληνικό έπος του 1940:

1ον Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς είπε το περίφημο ΟΧΙ στο τελεσίγραφο του Ιταλού πρέσβη και όχι ο Ελληνικός λαός.

2ον Ο Ιωάννης Μεταξάς άριστος γνώστης της τέχνης του πολέμου είχε αναδιοργανώσει πλήρως μέσα τρία χρόνια τον διαλυμένο Ελληνικό Στρατό από τα δύο κινήματα των Βενιζελικών του 1933 και του 1935

3ον Ο Ιωάννης Μεταξάς χειρίστηκε άψογα τον τορπιλισμό της Έλλης μη σηκώνοντας θόρυβο ενώ έμπαινε στην τελική φάση της οργάνωσης του Ελληνικού στρατού για τον πόλεμο με τους Ιταλούς.

4ον στον Ιωάννη Μεταξά οφείλουμε την εποποιία του Ρούπελ αφού στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έφτιαξε την περίφημη γραμμή Μεταξά που υποκλίθηκαν μέχρι και οι πανίσχυροι Γερμανοί.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου

Ζήτω το Έθνος

Ζήτω η Ελλάς».