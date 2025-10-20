«Δεν μπορεί η ΝΔ τα δικά της εσωκομματικά αδιέξοδα να τα μετατρέπει σε εθνικά προβλήματα», ανέφερε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι απλώς απαράδεκτο, είναι και επικίνδυνο».

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε ο ίδιος σε δήλωσή του: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε σήμερα τις πρόσφατες αιτιάσεις του πρωθυπουργού για το πρόγραμμα SAFE και τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της ομοφωνίας για τη συμμετοχή τρίτων χωρών».

«Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ αλλά ο υπουργός Άμυνας εκείνος, που όχι μία αλλά περισσότερες φορές, αμφισβήτησε τόσο τη νομική λειτουργία του Κανονισμού SAFE όσο και την ανάγκη συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτόν».

Επιπλέον, ο Δημήτρης Μάντζος σημείωσε: «Όταν, στις 29 Μαΐου 2025 ο κ. Δένδιας έλεγε πως το βέτο απέναντι στην Τουρκία δεν είναι διασφαλισμένο και ότι θα έπρεπε να ονομαστεί “Κανονισμός Κερκόπορτα” ή όταν στις 3 Ιουνίου 2025 έλεγε στη Βουλή ότι δεν έπρεπε η Ελλάδα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ ή υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μητσοτάκη;».

Τέλος, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να σταματήσει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, ειδικά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής» και ότι «δεν μπορεί τα δικά της εσωκομματικά αδιέξοδα να τα μετατρέπει σε εθνικά προβλήματα. Δεν είναι απλώς απαράδεκτο, είναι και επικίνδυνο».