Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην Naftemporiki TV, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι «η μάχη με το αυξημένο κόστος ζωής δεν τελειώνει ποτέ».

«Η κυβέρνηση δίνει καθημερινά αυτή τη μάχη με στοχευμένα μέτρα που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη νέα πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης, υπογράμμισε: «Η μείωση κατά μέσο όρο 8% σε 2.000 κωδικούς προϊόντων είναι μια ουσιαστική κίνηση που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Είναι μια έμπρακτη προσπάθεια να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών».

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι:

* Από τον Νοέμβριο επιστρέφεται το ποσό ενός μηνιαίου ενοικίου στους ενοικιαστές.

* Θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

* Από τις αρχές του 2026 θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση εισοδημάτων μέσω των φοροελαφρύνσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

«Κάθε φορά που το κράτος έχει πλεόνασμα, το επιστρέφει στην κοινωνία. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι μπορούμε και συνδυάζουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

«Ο πληθωρισμός υποχωρεί – Οι πολίτες βλέπουν βελτίωση στην καθημερινότητά τους»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη (1,8%), κάτι που «δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών που λειτουργούν».

Όπως ανέφερε:

* Οι τιμές του ρεύματος έχουν μειωθεί σημαντικά.

* Ξεκινά η διαδικασία για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης.

* Η φορολογική μεταρρύθμιση επιστρέφει χρήματα στους πολίτες, δίνει ανάσα στα νοικοκυριά.

«Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Υπάρχει όμως συνέπεια, σταθερή δουλειά και μετρήσιμο αποτέλεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τα μνημεία μας δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης»

Αναφερόμενη στο ζήτημα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, η κ. Σδούκου τόνισε: «Το Μνημείο είναι σύμβολο εθνικής ενότητας και σεβασμού. Δεν θα έπρεπε ποτέ να χρησιμοποιείται ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε ξεκαθάρισμα των συναρμοδιοτήτων. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα ορίζει τις αρμοδιότητες για τη φύλαξη και προστασία των μνημείων, «χωρίς να περιορίζεται το δικαίωμα των πολιτών στη διαμαρτυρία. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Η κυβέρνηση δεν επιδιώκει σύγκρουση, αλλά σεβασμό απέναντι σε ό,τι μας ενώνει ως Έλληνες», σημείωσε.

«Στο ΠΑΣΟΚ, η βελόνα μένει κολλημένη, με τέτοιες θέσεις που παίρνει»

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση που τηρεί το ΠΑΣΟΚ η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας είπε: «Οι πολίτες βλέπουν τη συνολική εικόνα και συμφωνούν με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Όσο το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να κρατά τέτοιες θέσεις απέναντι στα σοβαρά ζητήματα, η βελόνα δεν θα ανεβαίνει, θα παραμένει κολλημένη».