Συνέντευξη στο One Channel παραχώρησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφερόμενος στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στα σενάρια για νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν πας σαν να είσαι λευκό χαρτί. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι από παρθενογένεση, έχει την ιστορία του. Εγώ θέλω να ξέρω γιατί, μετά από ένα μνημόνιο που εφαρμόσαμε, πήραμε 31,5%, και μετά από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση πήραμε 17,8%. Εσείς ξέρετε την απάντηση του κ. Τσίπρα; Εγώ δεν την ξέρω», είπε χαρακτηριστικά.

Μη κοστολογημένο το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ του 2023, λέει ο Τσακαλώτος

Ο κ. Τσακαλώτος τόνισε πως «πιστεύει στη συλλογικότητα», ενώ αναφέρθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το 2023:

«Υπήρχε η αίσθηση του ώριμου φρούτου, ότι θα πέσει η ΝΔ από τις αντιφάσεις της και ότι μπορούμε να απευθυνθούμε και δεξιά και αριστερά. Ο κόσμος όμως θεώρησε πως αυτό δεν δουλεύει. Το οικονομικό πρόγραμμά μας το 2023 δεν ήταν κοστολογημένο, γιατί θεωρούσαμε πως είμαστε στην αντιπολίτευση και μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω».

Τι είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για τα σενάρια για κόμμα Τσίπρα

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να συμπορευθεί με ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε:

«Τι σημαίνει να πας με τον Τσίπρα; Θα είναι κόμμα; Θα είναι εκλογική λίστα; Εγώ σε κόμμα που ο αρχηγός δεν δεσμεύεται από συλλογικότητα δεν μπαίνω. Δεν ξέρω τι θέλει ο άνθρωπος, αλλά θεωρώ πως αυτό που χρειάζεται είναι ένας συνασπισμός κομμάτων πάνω σε ένα πρόγραμμα με δύο στόχους: να κερδίσει τις εκλογές και να είναι αποτελεσματικός όταν τις κερδίσει».

Κλείνοντας, σημείωσε:

«Ο Μπάιντεν οδήγησε στον Τραμπ, ο Σολτς οδήγησε στον Μερτς και την άνοδο της ακροδεξιάς. Πρέπει να δεσμευτούμε σε ένα πρόγραμμα που μπορεί να κερδίσει, αλλά και να είναι αποτελεσματικό, ώστε να μη δούμε περαιτέρω άνοδο της ακροδεξιάς. Αυτή είναι η άποψή μου».