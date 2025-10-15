«Μας έχει προβληματίσει αυτή η κατάσταση, δεν είναι μια απλή εξέλιξη, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο ίδιος μιλώντας στη εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, ανέφερε ότι «η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και σήμερα πάρα πολύ σημαντικός».

«Υπάρχουν ερωτήματα για το πού θα πάει η κατάσταση. Δεν ήταν το σχέδιο το οποίο είχε διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το είχαμε ψηφίσει δύο ημέρες πριν ομόφωνα στην Κεντρική Επιτροπή. Από ότι έχει διατυπωθεί μέχρι τώρα υπάρχει ένα κοινός στόχος, δηλαδή ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο για να αλλάξει την κυβέρνηση στην Ελλάδα, αυτό το κρατάω ως θετικό. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να ειπωθούν. Είναι παράλληλες οι διαδρομές, δεν είναι ίδια η οπτική. Εγώ πιστεύω -και το λέω ξεκάθαρα- στην ιστορική και κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά, γιατί μπορεί να υπερβεί τα κομματικά όρια που έχω κάνει εγώ προσωπικά κια να έχουμε προοδευτική συνεργασία στην Ελλάδα», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα, εξάλλου έχουμε κάνει τόσα πολλά μαζί και τιμώ το έργο του και τη συμβολή του, που το δήλωσα κιόλας και θέλω να είμαι ξεκάθαρος: πιστεύω ότι ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι καταλύτης αλλαγών, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα (…)».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κοινοβουλευτική ομάδα του έχει περάσει δύο δύσκολες διασπάσεις (…) καταλαβαίνω την ανάγκη τις πρώτες δύο ημέρες να γίνουν κάποιες συζητήσεις (…) για να μπορέσουμε οργανωμένα να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό το δύσκολο ερώτημα (σ.σ. της παραίτησης Τσίπρα). Ήταν δύσκολο το ερώτημα που τέθηκε την ημέρα της παραίτησης. Επειδή εμπιστεύομαι την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ (…) τους τελευταίους 11 μήνες έχει κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή».

«Εμείς δεν έχουμε κομματικό εγωισμό όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης»

Στη συνέχεια ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε: «Υπάρχει προοδευτικός πολίτης στην Ελλάδα που δεν πιστεύει στην ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων; Που δεν πιστεύει στην ανάγκη να συσπειρωθούμε για να φύγει το συντομότερο το καθεστώς Μητσοτάκη, της διαφθοράς, της αδικίας και της διαπλοκής;».

«Εμείς δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Εμείς δεν έχουμε κομματικό εγωισμό όπως ο κ. Ανδρουλάκης. Προτιμώ να υπηρετούμε τις ανάγκες της κοινωνίας. (…) Το κάλεσμα στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι επιβεβαιωμένο, ομόφωνα από τον ΣΥΡΙΖΑ (…). Για παράδειγμα, πρότεινα εγγράφως στο ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας να δηλώσουμε ότι πρέπει να αποσυρθεί (σ.σ. το εργασιακό νομοσχέδιο) και περιμένω ακόμα το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει. Η κοινή στάση στη Βουλή δεν είναι ένα πρώτο βήμα;».

«Η αλλαγή που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο χρόνο, θεωρώ ότι συμβάλλει ιδιαίτερα στην συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και η δική μου παρουσία, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τα πράγματα μπαίνονυ πάνω στο τραπέζι, τεκμηριωμένα, ακόμα και η κριτική μας», συμπλήρωσε.