Στη «χαμένη ευκαιρία» αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων για ουσιαστική ανάπτυξη, με διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, αναφέρθηκε ο ειδικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Διανύοντας τον έβδομο χρόνο αυτής της κυβέρνησης, της διοίκησης του κ. Μητσοτάκη, τα αποτελέσματα της πολιτικής του είναι ξεκάθαρα. Αλλά δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα της πολιτικής, τα οποία είναι εξόχως ζημιογόνα για τους Έλληνες πολίτες. Είναι και μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, διότι στη χώρα μας -μετά την κρίση και την υγειονομική του Covid- δόθηκε μια δυνατότητα. Αμοιβαιοποιήθηκε η κατάσταση στην Ευρώπη στα 27 κράτη μέλη και μας δόθηκε δυνατότητα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης.

Δυστυχώς, η διαχείριση μέχρι τώρα, αλλά και η μη απορροφητικότητα αυτών των πόρων κατάλληλα, έχει οδηγήσει σε ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα θέμα που τίθεται και που περίμενα στον παρόντα προϋπολογισμό, τουλάχιστον ακροθιγώς να περιέλθει, είναι τι θα συμβεί μετά. Quo vadis; Πού πηγαίνουμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος;», ανέφερε ο κ. Μαμουλάκης και αναρωτήθηκε: «Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη, ως γέφυρα, για τη μετάβαση στο επόμενο έτος».

«Είναι πράγματι μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα μας, η ευκαιρία να δοθεί μια αναδιάταξη, αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο μας οδήγησε, δυστυχώς, στη χρεοκοπία», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στο μείγμα οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο κ. Μαμουλάκης είπε, ότι ενώ οξύνθηκαν οι ανισότητες, η κυβέρνηση διατηρεί πεισματικά και εμμονικά τον μεγαλύτερο ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη των 27 και οι Έλληνες έχουν πλέον την μικρότερη αγοραστική δύναμη.

«Ενάμισι δισ. επιπλέον έσοδα θα είχαν τα δημόσια ταμεία αν οι 1.500 πάρα, πάρα πολύ πλούσιοι και πολύ πλούσιοι συμπολίτες μας, που δήλωναν συνολικά εισοδήματα 3,8 δισ., φορολογούνταν όπως φορολογούνται οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι «η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών ελπίζει να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός αυτής της κυβέρνησης Μητσοτάκη».