Η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα γύρω από το ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη «πρέπει να σταματήσουν εδώ», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα μνημεία στα οποία τιμούμε όσους πολέμησαν για την ελευθερία μας είναι σύμβολα σεβασμού και ενότητας, πέρα και πάνω από κόμματα. Οφείλουμε όλοι να τα σεβόμαστε», είπε.

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που ξεκαθαρίζει το χάος συναρμοδιοτήτων που υπήρχε ως σήμερα: «Η φύλαξη, η καθαριότητα και η συντήρηση του Μνημείου περνούν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ για την τάξη υπεύθυνη είναι η Ελληνική Αστυνομία. Είναι κάτι απολύτως λογικό και ευρωπαϊκά αυτονόητο».

Και προσέθεσε: «Σε όλες τις χώρες του κόσμου -από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι έως το Άρλινγκτον στις ΗΠΑ- υπάρχει απόλυτος σεβασμός στα μνημεία. Με σεβασμό στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας, οφείλουμε να διαφυλάσσουμε την ιερότητα και τον χαρακτήρα τους. Η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη και την ωριμότητα να επιτυγχάνει και τα δύο».

«Η Δικαιοσύνη έκανε το αυτονόητο — κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο»

Αναφερόμενη στην υπόθεση Ρούτσι, η κ. Σδούκου μιλώντας στο Kontra Channel δήλωσε: «Η κυβέρνηση στάθηκε με σεβασμό απέναντι στο δράμα της οικογένειας, χωρίς να το εργαλειοποιήσει. Η Δικαιοσύνη έκανε το αυτονόητο, εξέτασε το αίτημα του πατέρα και έδωσε τη λύση. Κάποιοι προσπάθησαν να το μετατρέψουν σε πολιτική αντιπαράθεση και απέτυχαν».

Τόνισε επίσης ότι «είναι καθολικό αίτημα της κοινωνίας να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν θέλει άλλα κομματικά αφηγήματα με στόχο τις πολιτικές εντυπώσεις».

«Η αντιπολίτευση ψάχνει «story». Χθες με τα Τέμπη, σήμερα με το Μνημείο»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σχολίασε τη στάση της αντιπολίτευσης στην απόφαση του πρωθυπουργού το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να περάσει στην εποπτεία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας λέγοντας: «Η αντιπολίτευση φαίνεται να αναζητά κάθε εβδομάδα νέο αφήγημα. Από τα Τέμπη, περάσαμε τώρα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στην προκειμένη, η αντιπολιτευτική ρητορική σε κάνει να αναρωτιέσαι αν υποτιμά την ίδια την αυτοτελή αξία της κάθε διαμαρτυρίας. Δηλαδή, αν γίνει λίγα μέτρα πιο πέρα, χάνει την αξία της; Αυτή η ρητορική είναι προσχηματική και υποκριτική».

Και προσέθεσε: «Όλα αυτά τα σενάρια περί «αντιδημοκρατικών εκτροπών» ή «στρατιωτικοποίησης» είναι γελοιότητες. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συμφιλίωσης, όχι αντιπαράθεσης».

Σχολιάζοντας τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, η κ. Σδούκου τόνισε: «Είναι ξεκάθαρο ποιος έχει το πρόβλημα. Ένας ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται εσωτερικά, χωρίς ταυτότητα, και ένα ΠΑΣΟΚ που μοιάζει περισσότερο με πολιτικό θίασο. Τη μια μέρα μιλά για αυτοδυναμία, την άλλη για συνεργασίες».

Υπογράμμισε πως «οι πολίτες που σήμερα δηλώνουν αποστασιοποιημένοι δεν πηγαίνουν στην αντιπολίτευση. Περιμένουν να δουν τη συνέχιση του κυβερνητικού έργου. Αυτό είναι και το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας. Να επιταχύνει, να αποδίδει, να δίνει λύσεις».

«Η Ελλάδα του σήμερα είναι σταθερή, αξιόπιστη και παρούσα διεθνώς»

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε: «Ενώ η αντιπολίτευση αναλώνεται σε θόρυβο και καταγγελίες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει με σχέδιο. Παρουσιάζει έργο στην Υγεία, στην Παιδεία, στην Οικονομία και επιστρέφει κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο στους πολίτες».

Και επισήμανε: «Η Ελλάδα έχει ξανακερδίσει τη φωνή και το κύρος της. Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στη Διάσκεψη για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή» ενώ συμπλήρωσε ότι στην Αθήνα βρίσκεται και η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών και Αποδήμων. «Αυτή είναι η νέα Ελλάδα. Μια χώρα με σταθερότητα, αξιοπιστία και διεθνή ρόλο», κατέληξε η κ. Σδούκου.