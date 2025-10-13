Για την επικείμενη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και τις εξελίξεις που μπορεί να προκαλέσει η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, μίλησε στη Νικόλ Ποφάντη και το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής, ο Βίκτωρας Μοντζέλλι.

Ο διευθυντής σύνταξης του Newsbeast σχολίασε τη νέα δημόσια παρουσία του Αλέξη Τσίπρα μέσω πρόσφατης συνέντευξής του αλλά και την αναμενόμενη κυκλοφορία του βιβλίου του, αναλύοντας τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει η πολιτική του επανεμφάνιση στο κυβερνητικό και αντιπολιτευτικό τοπίο.

Αναφορικά με το αν ο «νέος Τσίπρας» τρομάζει περισσότερο την κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση, ο Β. Μοντζέλλι σημείωσε: «Ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή το περιβόητο rebranding. Μπορεί να μη μας είπε πότε θα κάνει τον πολιτικό φορέα, ποια θα είναι η μορφή του ή το όνομά του και ποιους θα πάρει μαζί, αλλά θεωρώ ότι προκάλεσε έναν πολιτικό σεισμό».

«Ο Τσίπρας ενοχλεί και τις δύο πλευρές -και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, αρέσκεται στο αφήγημα ότι τον γνωρίζει τον Αλέξη Τσίπρα – και αλήθεια είναι αυτό, καθώς ο κ. Μητσοτάκης τον έχει νικήσει σε όποιες εκλογές έχουν αναμετρηθεί, είτε εθνικές είτε ευρωεκλογές. Παρ’ όλα αυτά είναι ένα διαφορετικό μέγεθος από αυτά που αντιμετωπίζει σήμερα ο νυν πρωθυπουργός στη Βουλή. Άλλο ανάστημα πολιτικό κι άλλη εμπειρία έχει βέβαια ο κ. Τσίπρας, άλλη έχει ο κ. Ανδρουλάκης και άλλη οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Οπότε, όσο κι αν λέει ότι “τον έχει”, είναι διαφορετικά τα λόγια με το πώς θα δούμε να πάει στην πράξη».

«Πιστεύετε ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς περιμένουν μόνο ένα προσκλητήριο για να συμπορευτούν μαζί του;», ρώτησε η κυρία Ποφάντη. «Το περιμένουν πώς και πώς. Ο κ. Τσίπρας, όταν ανακοινώσει τον φορέα του, το κόμμα του, θα τους παρασύρει προς τη δική του πλευρά», είπε αρχικά ο Β. Μοντζέλλι για να προσθέσει: «Είναι προφανές ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον θα δίνει μάχη για να μπει μέσα στη Βουλή – θα το δούμε, νομίζω αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Η δε Νέα Αριστερά και σήμερα που μιλάμε έχει μικρά ποσοστά, εκτός Βουλής και ενδεχομένως οι ψηφοφόροι να διαλέξουν τον κ. Τσίπρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε λόγω του κ. Κασσελάκη – όχι για κάποιον άλλο λόγο. Δηλαδή, ψηφοφόροι του Τσίπρα ήταν όλοι αυτοί προηγουμένως. Η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού θα επηρεάσει και το ΠΑΣΟΚ -προφανώς λιγότερο απ’ ό,τι τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά- αλλά ενδεχομένως και την κ. Κωνσταντοπούλου με την Πλεύση Ελευθερίας, γιατί έχουν μια κοινή δεξαμενή ψηφοφόρων».