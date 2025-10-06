«Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και φουρτούνες ο κ. Τσίπρας ψάχναμε όλοι για σωσίβιο», σχολίασε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό αξίωμα.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, «τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν τον δικό μας χώρο ούτε είναι δική μας δουλειά να προβλέψουμε αυτά που θα συμβούν. Θυμόμουν μια δήλωση του κ. Τσίπρα το 2015 και βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας αλλά είμαστε λαός της θάλασσας και δεν διστάζουμε να ανοιχτούμε σε άλλες θάλασσες για ασφαλή λιμάνια.

Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και φουρτούνες ο κ. Τσίπρας ψάχναμε όλοι για σωσίβιο γιατί ακολούθησαν τα capital controls, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισ. Η παραίτησή του δεν θα κάνει διαφορά γιατί όσα χρόνια ήταν βουλευτής Πειραιά δεν έκανε καμία παρέμβαση. Άρα είναι αδιάφορη».

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Για το αν επιθυμούν στην κυβέρνηση να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε: «Η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού ήταν μια εξέλιξη που δεν επιδίωξε και δεν ήταν ευχάριστη αλλά είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την πολιτική μας. Είναι αυτονόητο ότι η αποχώρηση ενός πρώην προέδρου και πρωθυπουργού δεν μας χαροποίησε».

Σε δεύτερη ερώτηση για το ίδιο θέμα είπε: «Όταν απαντάς ότι είναι μια εξέλιξη που δεν την επιδίωξες και δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη κανείς δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει ένας πρώην πρόεδρός μας».