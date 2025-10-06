Δορυφόρους για τον έλεγχο και την επιτήρηση των χωρικών της υδάτων στο Αιγαίο, όπου παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα, από παραβιάσεις έως παράνομη αλιεία και εισροή μεταναστών, θα χρησιμοποιεί πολύ σύντομα η χώρα μας. Κι αυτό χάρη στη συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στα υπουργεία Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και στην Global Fishing Watch – μια διεθνή οργάνωση που συνεργάζεται με την Google. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση, ξεκινώντας από τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα στις νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο.

Η βασική επιδίωξη είναι καταρχάς να σταματήσει η παράνομη αλιεία και γενικότερα οι παραβάσεις που καταστρέφουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η ανάγκη για καλύτερη φύλαξη καθίσταται επιτακτική από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το 2030 θα έχει χαρακτηρίσει το 30% των χωρικών υδάτων της ως προστατευόμενα. Στην πράξη, ο στόχος θα ξεπεραστεί νωρίτερα, καθώς με την επίσημη κήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων η προστασία θα φτάσει το 35% ήδη από το 2026.

Το νέο δορυφορικό σύστημα θα λειτουργεί μαζί με το υπάρχον δίκτυο παρακολούθησης του Λιμενικού

Να σημειωθεί ότι το νέο δορυφορικό σύστημα θα λειτουργεί μαζί με το υπάρχον δίκτυο παρακολούθησης του Λιμενικού (VMS). Μέχρι σήμερα, πολλά αλιευτικά καταφέρνουν να ξεγελούν τον έλεγχο αφήνοντας τις συσκευές εντοπισμού τους εκτός απαγορευμένων περιοχών, ενώ τα ίδια μπαίνουν κανονικά μέσα. Με τη χρήση δορυφόρων, τέτοιες πρακτικές θα εντοπίζονται αμέσως, αφού θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κινήσεις όλων των σκαφών.

Η τεχνολογία από μόνη της όμως δεν αρκεί. Χρειάζονται περισσότεροι άνθρωποι και μέσα για να γίνει σωστά η επιτήρηση. Σε αυτό θα βοηθήσει και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), που συμμετέχει στο πρόγραμμα με εξειδικευμένα στελέχη, σκάφη και πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Βάσει της συμφωνίας, τα δεδομένα του VMS και τα στοιχεία των αλιευτικών θα δίνονται στη Global Fishing Watch, η οποία θα επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να έχουν πρόσβαση στις δορυφορικές της πλατφόρμες. Έτσι, οι πληροφορίες θα είναι πιο αξιόπιστες και πιο εύκολες στην ανάλυση.

Παρά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας τον Νοέμβριο του 2024, το σχέδιο καθυστέρησε να προχωρήσει επειδή υπήρξαν αντιδράσεις, κυρίως στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιέσεις προήλθαν από αλιευτικά συμφέροντα που δεν ήθελαν να αυξηθεί ο έλεγχος. Για να καμφθούν οι αντιστάσεις, η κυβέρνηση έδωσε διαβεβαιώσεις ότι οι ιδιοκτήτες μηχανότρατας θα λάβουν αποζημιώσεις για τις απώλειες που θα έχουν από τους περιορισμούς.

Η δορυφορική παρακολούθηση μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία και για την εθνική ασφάλεια

Η δορυφορική παρακολούθηση, ωστόσο, δεν θα αφορά μόνο την παράνομη αλιεία. Μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία και για την εθνική ασφάλεια. Είναι γνωστό ότι τουρκικά αλιευτικά, συχνά με τη συνοδεία τουρκικών σκαφών, μπαίνουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα, προκαλώντας εντάσεις. Με τη νέα τεχνολογία, οι κινήσεις τους θα καταγράφονται αυτόματα και με ακρίβεια, δίνοντας στις ελληνικές αρχές απτές αποδείξεις για τις παραβιάσεις και τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. Το ίδιο θα ισχύει και για το Μεταναστευτικό, όπου τα δορυφορικά δεδομένα θα μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό νέων ροών.

Η συνεργασία με την Global Fishing Watch είχε ξεκινήσει από το 2023, όταν η Ελλάδα φιλοξένησε τη Σύνοδο για τους Ωκεανούς, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για το σχέδιο. Τώρα, το πρόγραμμα μπαίνει στην τελική ευθεία και φιλοδοξεί να κάνει την Ελλάδα παράδειγμα διεθνώς στον τομέα της θαλάσσιας προστασίας. Με απλά λόγια, οι ελληνικές θάλασσες αποκτούν έναν νέο σύμμαχο: τη δορυφορική τεχνολογία της Google, που υπόσχεται πιο καθαρά νερά, ασφαλή σύνορα και μια πιο αποτελεσματική φύλαξη απέναντι σε όσους παρανομούν.